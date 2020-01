‘Öğrenmek insanı olgunlaştırıyor’

Çılgın, deli dolu, enerjik Tanem Sivar ile televizyona başlangıcından bugüne ve ideallerine kadar birçok konuda konuştuk.

Burcu Esmersoy ile birlikte Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Nedir, Ne Değildir’ isimli programı sunan Tanem Sivar, “Bugüne kadar yaptığım tüm işler benim hayalimdeki program için adımlarım ve yapıtaşları” diyor.

Sivar, Esmersoy ile “Rakip değil, ekip olmamız işimizi çok keyiflendiriyor” diye de ekliyor...



Televizyona adım atmanız nasıl oldu, en başa dönersek neler yaşadınız?

Televizyona adım atmam, seçtiğim ve aldığım eğitimle oldu. Televizyon, Sinema ve Medya İletişim mezunuyum ve her zaman okulum bittikten sonra bu alanda bir şeyler yapma hayalim vardı. Şanslıyım ki tesadüfler beni mezun olmamdan çok kısa süre sonra keyifli bir projenin içine dahil etti. Ekran önü ve yapımda birçok projede çalıştım, öğrenmeye meraklıyım ve hala öğrenmeye çalışıyorum. Kendime bir şeyler katmak için çalışıyorum ve yaptığım işten keyif alıyorum.



Hafta sonları sabah ekranında Burcu Esmersoy ile ‘Nedir Ne Değildir’ nasıl gidiyor? İyi bir ikili misiniz? Arkadaş olmanızın avantajları var mı?

Biz aslında Burcu ile farklı karakterlere sahibiz ve bu farklılık bence güzel bir program çıkarıyor ortaya. İkimizin de isteği, güzel bir projede çalışarak güzel bir iş ortaya çıkarmak ve önce buna konsantre olmak. Arkadaş olmanın, önceden tanışıyor olmanın tabii avantajı ve kolaylıkları var. En büyük şansımız birbirimiz tanıyor ve ne olduğumuzu biliyor olmamız. Yani rakip değil, ekip olmamız işimizi çok keyiflendiriyor.



Yapmak isteyip de yapamadıklarınız var mı ya da neleri gerçekleştirmek istiyorsunuz programda?

Yapmak isteyip yapamadığım o kadar çok şey var ki kişisel ve iş anlamında... Hayalimdeki proje ve işler çok farklı ama onları yapmak için zamanın ve şartların arasından kendime en yakın ve uygununu seçmeye, yoluma hedeflerimi düşünerek devam etmeye çalışıyorum.



Dizi oyunculuğu nasıl bir deneyimdi?

Zor ama çok keyifli. Değerli oyuncularla çok izlenilen ve sevilen bir yapımda bu ilk deneyimimi yaşadığım için çok şanslıyım.



Oyunculuk mu, sunuculuk mu desem hangisini, neden seçersiniz?

Şimdilik önceliğim sunuculuk ama doğru söylemek gerekirse bu deneyimden oldukça fazla keyif aldım. Konuk oyuncu olduğumu bilmenin rahatlığı vardı ama çok şey öğrendim ve iyi ki yaptım. Her şey tecrübe ve her şeyden, herkesten sürekli öğrenmek, öğrenmeye çalışmak insanı çok olgunlaştırıyor.



Benim gözlemlediğim ekran dışında çılgın, deli dolu, çok samimi birisiniz. Kendinizi ekrana tam yansıtabiliyor musunuz ya da kendinizi frenlediğiniz oluyor mu? Frenlenmeniz gerekiyor mu?

Ekran, olanı daha büyük ve net verir ve çok dikkatli olmak lazım, hele ki canlı yayınlarda. Evet canlı, kıpır kıpır bir yapım var ve ekranda doğal davranmaya çalışıyorum. Bu da benim tarzım diyelim ama ne çok doğallık ne de çok frenli davranmak doğru bence. Doğru dozu tutturmak ve yansıtmak çok önemli.



Televizyonda yakın gelecekte planlarınız neler, “Şunu da yapmak istiyorum” dediğiniz neler var?

Hayalimde bir-iki proje var ama zamanı var onların, şu anda ve bugüne kadar yaptığım tüm işler benim o hayalimdeki program için adımlarım ve yapıtaşları diyebilirim.