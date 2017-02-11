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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

11 Şubat 2017

Neden Murat Yıldırım?

Kenan Işık, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem ağırlığından sonra, çok eğreti kalmadı mı?

Sorunun cevabını gerçekten merak ettiğim için soruyorum.

Neden tiyatro? sorusu gibi bir soru değil. Ciddi bir soru.

Hem direkt kendisine soruyorum hem de onu seçene yapımcısına.

Çünkü karşımızda “Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması” sloganının yıllardır ekranlarımızda övgüyle söylendiği bir “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmamız var.

Murat Yıldırım da evet yakışıklı, ve de evet iyi bir aktör...

Ortadoğu’da, dünyada hayranları da var...

Amaaa, neden Kim Milyoner Olmak İster?

Neden Murat Yıldırım?

Kenan Işık, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem ağırlığından sonra, çok eğreti kalmadı mı?

Aklımda hala Kenan Işık’ın konuğu oturmadan oturmayışı nezaketi dahi gelirken, her izleyişimde.

Selçuk Yöntem’in o dolu sohbetleri, soruları…

Yıldırım da bunun farkında ve her hali, jesti, mimiği buraya ait değilim diyor. Her halinden belli oluyor....

Bir anekdot anlatmaya kalkıyor, olmuyor… Omuzlarından kasıldığı çok belli. Gözlerini bile nereye koyacağını bilemiyor….

Tüm bunlar olur geçer ama Murat Yıldırım karizmatik, iyi bir aktörken böyle ağır bir yükün altına girmesi için erkendi…

İzdivaçlarda Roman Yeni Dalgası ve dahası

*İzdivaç programlarında hepsinde adeta bir Roman Yeni Dalgası yaşanıyor diyebiliriz. Aman bre recalim var kafası hakim… Galiba reyting trendi şu an bu.

*Fox TV’de başlayan Dayan Yüreğim adlı diziyi bitirmeye yüreğim dayanmadı. Hele ki o acemi rejinin çektiği acemi kurgulu kaza sahnesini gördükten sonra. Maalesef ömrü uzun olmaz.

*Lion adlı filme de yüreğim dayanmadı. Nasıl melodram, buram buram… Dayan Yüreğim’in film versiyonu gibi.

*Yıldızlar Şahidim adlı dizinin sadece ilk bölümünden ve hatta fragmanından, olmayacağı belliydi. Yapımcılar artık bu tür, şarkıcı olma star şöhret olma hikayelerinin tutmadığının farkına varmıştır.

*Ahmet Hakan, farkında olmadan bazen beliren müstehzi ifadesini bırakmalı… Habere başlarken sadece genel plan olmamalı, izleyiciyle temas önemli. ve sonrasındaki göğüs planlar çok hatalı. Tüm bunların yanında ise daha rahat, sohbet eder gibi.

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