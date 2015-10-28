Nasıl dizi çekilir? Cevabı: Hatırla Gönül

Bir dizi düşünün her şeyiyle on numara, eksiksiz, kusursuza yakın...

Yazmak için acele etmeyeyim dedim, birkaç bölüm bekleyeyim. Her iyi olan gibi kıymetinin bizde bilinmemesi ve bitmesinden de korktuğumu belirteyim.

Adı: Hatırla Gönül – Star TV

Most Production’ın yapımını, Gül Oğuz’un yönetmenliğini, Berkun Oya’nın senaryo danışmanlığını, Deniz Yeşilgün ve Esra Çetek Yılmazer’in senaryosunu üstlendiği dizi bence sezonun şimdiye kadar en iyi işi hatta alın, bütün yönleriyle bu diziyi, bakın; aynısını yapmaya çalışın...

Gül Oğuz, tam bir usta ve yarattığı bu dünya beni derinden etkiliyor.

Onur Saylak’ı izlemeye doyamıyorum, ne kadar muhteşem oyuncuymuş ve biz bu kadarını sinemada da görmemiştik diyorum. Vay, vaaay...

Gökçe Bahadır her rolünde başka olmayı başarıyor. Selen Öztürk, işte oyuncu budur dedirtiyor. Engin Öztürk hem yetenek hem ekrana yakışmayı birleştirme olayını oturtmuş bu dizide.

Film yapımcılarına bir tüyo: Link gönderin

Cengiz Semercioğlu dün yazısında: film yapımcılarına bir tüyo: Yazarlara DVD gönderin demiş.

“Takım: Mahalle Aşkına” filminin medyada çokça yer almasını bu pr başarısına bağlıyor. Evet güzel bir fikir artık bunca koşuşturmada ve hızlı bir iletişim ortamı daha da hızlı bir ulaşım, iletişim istiyor.

Ancak daha güzel bir fikrim var. Ben de kullanıyorum çünkü...

Film yapımcılarına maliyetsiz bir tüyo: Filmi vimeo’ya yükleyip, sadece linki ve şifresini yazarlara gönderin. Ve videoyu indirilemez yapın.

Hem sıfır maliyet hem daha hızlı olacaktır.

Dünya artık festivalscope.com ile dünya festival filmlerine ulaşma şansı tanıyor, haberimiz ola.

Acun olmadan...

Yetenek Sizsiniz’de Seda Bakan olmuş evet, Ali Taran da tüm antipatikliği ve dobralığıyla devam ancaaak Acun Ilıcalı olmadan bütün yük Eser Yenenler’e kalmış olmamış, bu yük ağır gelmiş. Ilıcalı, bence O Ses Türkiye’de değil Yetenek Sizsiniz’de olmalı.

Analar ve Anneler’den kısaca

Kimse kusura bakmasın ama Sinem Kobal hiçbir şekilde ne o role ne bu diziye yakışıyor, oyunculuğuyla sakil duruyor.

Hazar Ergüçlü başarılı, Medcezir’deki halini hatırlatmıyor. Metin Akdülger şaşırtıcı derecede değişmiş, Okan Yalabık adeta mumyalanmış Hatırla Sevgili’deki haliyle dönmüş aynı ama yine iyi,

ancaaak Sinem Kobal olmuyor, olmuyor, olmamış. Niye bunca ısrar?