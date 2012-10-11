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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

11 Ekim 2012

Medya Mahallesi’nde uyum

Sezon bitmeden tatile gitmişti Medya Mahallesi belirsizliklerle beraber

Sezon bitmeden tatile gitmişti Medya Mahallesi belirsizliklerle beraber.

Acaba Medya Mahallesi’ni de mı kaybettik diye düşünürken Ayşenur Arslan’ın dönüş haberi ile sevindik, ve artık Arslan’ın bir partneri var: Radikal yazarı Akif Beki.

\Program başladıklarından beri öyle iyi bir uyum içindekiler ki, tartışmalar da tatlılıkla oluyor.

Zaten Arslan da yayında, CNNTÜRK Genel Müdürü Barış Tünay’a seslenerek "Bu program böyle gitmez, ben Akif Beki ile her konuda anlaşmak istemiyorum” demişti.

Fehmi Koru’ya göre yeni bir medya mahallesi, yeni medya düzeni, geçişlilik işareti olarak yorumlansa da yeni programı, işin bu kısmıyla ilgilenmemek gerek ve bu birlikteliği böyle yorumlamak yanlış bence. Merkez medyadan dem vuran Koru’ya yandaş medya tabiri nereden çıktı peki diye sorulmalı?

Yeni Medya Mahallesi’nde (buradaki yeni sadece yeni konsepttir) benim paylaşmak istediğim, gördüğüm şudur: Uyum

Ekranda Ayşenur Arslan ve Akif Beki’nin müthiş uyumlarını zevkle izliyorum.

 

Halil Karaduman, gerçek sanatçıydı

 

Küçüklüğümden beri sanat müziğini çok severim, iyi bir dinleyiciyimdir, eserleri araştırırım, merak ederim, anlamını bilmediğim kelimeleri öğrenmeye çabalarım...

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Bir zamanlar sürekli TRT 4 izlerdim. TRT2’de olan programlar da dahil.

Halil Karaduman da benim ekrandan çok iyi bildiğim, takip ettiğim bir sanatçıydı, bir virtiözdü. Çok üzüldüm, ruhu şad olsun.

Müzik eleştirmeni Murat Meriç, Karaduman’ın vefatıyla ilgili şöyle bir tweet attı: ‘Pek sayın televizyonlarımız Halil Karaduman'ın ölüm haberini "Zülfü Livaneli ağladı" başlığıyla verdi, başka da bir şey demedi. Aferin.’

Bu kadar Altın Portakal Ömür Gedik konuşacağımıza...Ayıptır!

 

Artık nokta koyalım

 

Alex Fenerbahçe’ye geldi, efsane oldu.

Alex’in heykelini diktik.

............

Alex istifa etti.

Aziz Yıldırım tercüman Samet’e “doğru mu Samet” dedi, Samet istifa etti.

Alex, basın toplantısı yaptı.

Başbakan, Alex ile vedalaştı.

Ve ben Alex’i çok seven ve ayrılmasına çok üzülen bir Fenerbahçeli olsam da artık ekranlarda bitmek bilmeyen Aziz Yıldırım-Alex-Aykut Kocaman 3A konuşulmasından yoruldum, futbol programlarına da sesleniyorum artık nokta koyalım.

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