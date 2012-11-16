Mahsun, Karadeniz'e göç etmiş

Mahsun Kırmızıgül yeni projesi ‘Benim için Üzülme’ ile atv ekranında iyi bir başlangıç yaptı. Ancak hemen öncesinde bir hezimeti var: Star TV’de yayınlanmış ve bu sezon en kısa zamanda yayından kalkmış yapımlardan biri olan ‘Babalar ve Evlatlar’. Klasik bir Mahsun Kırmızıgül hikayesiydi. Ve kendini tekrar eden, hem kendi adına hem de dizi sektörü adına hiçbir yenilik katmayan bir yeniden üretimdi.

‘Benim İçin Üzülme’de ise Mahsun, her zamanki Mahsun hikayelerinden farklı olarak Karadeniz’e göç etmiş. Projenin Hilmi Topaloğlu anısı için Karadeniz hikayesi olduğu konuşuluyor ama bence Kırmızıgül elindeki malzemeyi fena halde tüketti. Bir projede dallı budaklı o kadar çok mesaj kaygısı güttü ki, elde kaldı sıfır. Hal böyle olunca başka hikayeler, memleketler merkezli hikaye arayışına girmiş bence. Yani bu göç zorunlu bir göç olmuş! Dizide teknolojinin bütün olanakları kullanılıyor, fly-cam’den tutun da steadicam’e kadar, hatta çok abartılı bir şekilde!

Jale Arıkan’a bir haksızlık daha!

‘Zerre’ filmi ile Jale Arıkan ezici çoğunluğun favorisiydi. ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Altın Portakal’ını alacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak alamayınca, kendisi dahil salondaki herkeste büyük şaşkınlık yaşandı. Arıkan’ın “Ama bu haksızlık!” diyen yüz ifadesini unutamıyorum, hatta heykelcik bile ilk defa kırıldı! Arıkan, sezonun en iyi cast’larından biri olarak gördüğüm ‘Veda’da Behice karakterini oynuyordu. Dizinin birkaç hafta önce kaldırılacağı yönünde söylentiler çıktı ama devam etti. Ancak anlaşılan o ki, böyle söylentiler çıktığına göre kulislerde yanlış giden şeyler vardı. Jale Arıkan’ın yerine İclal Aydın geldi. Aydın iyi bir oyuncu tenzih ediyorum ama Arıkan bu role tam oturmuş, çok yakışmıştı. Faturanın ona kesilmesi yerinde değil!

‘Ağır Roman’a yeni yönetmen

Ortada iyi bir sinema filmi varken dizisinin olmasına başından beri karşıydım. Dizide işler yolunda gitmediğinden yönetmen değişikliği yapıldı ve Metin Balekoğlu’nun yerine son Altın Portakal Film Festivali’nde tartışmalı ‘Derin Düşün-ce’ filmiyle yarışan ve birçok diziye imza atan Çağatay Tosun geldi.

Açıkçası yapımcılar suçu, söz konusu bir diziyse ne oyuncu ne yönetmende aramalı. İlk bakılması gereken yer; senaryo.