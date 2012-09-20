İşler Güçler Reytingler

İşler Güçler dizi tarihimizde çok farklı bir yapım. Reyting rekorları kırmaz ama onu çok iyi anlamış gözü gibi bakan bir kitlesi var.

Televizyon yazan biri olarak benim için de umut ışığı oldu tıpkı Leyla ile Mecnun gibi, böyle yapımların dizi dünyamızda yeni bir vizyon getirdikleri kesin.

Yeni sezonda dizinin günü değişti. Çarşamba Muhteşem Yüzyıl sonrasına alındı. Tv dünyasında bir dizinin günü değişince işkillenmek gerekir ama İşler Güçler bu konuda da istisna, gününün değişmesi daha da yaradı.

Belki de bir kanal ilk defa dizisine bu kadar sahip çıkarak başarılı bir strateji düşündü. (Normalde tutmayan yapımlar üzerinde sürekli oynanır ya tutarsa diye.)

Geçen hafta dizinin reytingleri yükseldi.

Star Tv’nin burada kullandığı ana-zaman yayın stratejilerinden biri. Yani burada strateji ise sürükleme stratejisi. Güçlü olan zaten 1. olması garanti olan bir yapımın (Muhteşem Yüzyıl) hemen ardından alternatif bir yapımı (İşler Güçler) koyunca alternatif yapım daha da güçlenmiş oluyor.

Loser eşittir reyting

Adını Feriha Koydum- Emir’in yolu için birkaç cümle;

Artık erkek bedeni de bir metadır (Kuzey-Güney müsebbibi diyebilirim) ve dibe vurmuş loser karakter her zaman eşittir reyting. Bundan sonra Çağatay Ulusoy hangi dizide yer alırsa tutar.

Senaryoya Düşen Yıldırım

Sezonun en anlamsız bu kadar da olmaz ki başlangıcını bu dizi yaptı. Fırtınalı denizde teknenin ucunda gidecek kadar kafası işlemeyen bir karakter olması ve ardından onu arayacak kişinin de kafasını çarpması….bu sahne bu kadar da saçmalık olmaz izleyiciyi de bu kadar hafife almayın ki dedirtti resmen. Ki dizinin castını, Gizem Karaca’yı çok başarılı buluyorum, geleceğin starlarından, senaristler daha özenli olmalı.

Böyle bir şey var mı?

Geçen sezon TV8’de yayınlanan magazin programı Sema Eren ve Cengiz Semercioğlu’nun sunduğu Böyle bir şey var mı? programı tam anlamıyla magazin gündemini belirliyordu. Sezonun en başarılı magazin programıydı.

Cengiz Semercioğlu, programın 1 Ekim’de başlayacağını açıkladı yazısında. Daha doğrusu TV 8’in yeni yayın döneminin. Ancak program bütün yaz tekrarlarıyla ekrana geldi, ben de karşı çıktım magazin günceldir, çabuk üretilir ve tüketilir düşüncesiyle.

Bilemiyorum zaman aşımına uğramış magazinin tekrarı olmamalı gibi geliyor bana, sonuç olarak kurmaca değil. TV 8 bence hata yaptı, yapıyor.

Muhammet Uzuner etkisi

Öyle bir geçer zaman ki yeni sezonu üzerine yazı yazmıştım ama bir konuyu atladığım için kendime çok kızdım, nasıl unutulur. Ki dizinin yeni sezonunun en olumlu, en iyi yanı.

Diziye katılan Muhammet Uzuner.

Bir Zamanlar Anadolu’nun muhteşem oyuncusu. İyi ki gelmiş. Dizide gençliği siyasi mücadele içinde geçmiş, hapiste yatmış, ağır başlı ve içine kapanık bir karakter Arif’i canlandırıyor. Acıların yakasını bırakmadığı Cemile için destek olabilecek, yol gösterecek güçlü bir karakter kesinlikle.