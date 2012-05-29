Hüzün ve neşe harmanı Sultan

Kanal D artık dizilerde aslında dramalarda bir revizyona gitmeliydi. Beklenen dizi dün geldi. Sultan başladı.

Şive yanlışları ve göze sokmalarını tamamen bir kenara bırakıyorum zamanla düzelir.

Ben Sultan’ı sevdim, bütün karakterleri de…

Castta Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Settar Tanrıöğen, Seray Gözler ve Nur Sürer gibi harika isimler bulunuyor. Şahin Irmak, Entelköy Efeköy’e Karşı’da resmen oyunculuk resitali yapmıştı.

Nurgül Yeşilçay ile geçen sene Aşk ve Ceza dizisinin setinde tanışmıştım. Bir proje kapsamında Sinema ve Tiyatro oyunculuğu üzerine kısa bir çekim yapmıştık, görüşlerini almıştık.

Sultan olarak ise yine güzel yine yetenekli… Irmak ile Yeşilçay iyi bir ikili olmuşlar açıkçası ilk duyduğumda iki ismi yan yana, tereddüt etmiştim.

Babasını canlandıran Settar Tanrıöğen söylenecek söz bırakmıyor oyunculuk konusunda her daim harika, şaşırtıyor.

Diyarbakır’da çekilen dizinin ana ekseni, yıllar önce yaşanan büyük bir aşktan “geriye kalan kırgınlıklar.

İki aile çatışması çok renkli. Gelecek bölümlerde de Sultan’ın hem kendi ailesine hem gelin gittiği aileye restini ve kendi başında ayakta kalma mücadelesini izleyeceğiz.

Alışılagelmiş doğu dizilerinden farklı…

Hüzün ve neşeyi harmanlayan bir dizi olmuş Sultan.

Behzat Ç., bu sevgi varken zaten kesinlikle bitmez

Özenilesi ve süper ütopik Behzat Ç. için yine aynı makamlar gündeme geldi demiştik ve sevenleri artık büyük bir tepki vermenin zamanı geldi dediler ve eyleme geçtiler.

2012 televizyon tahminlerimde Behzat Ç. izleyicisinin en vefalı izleyici olacağını yazmıştım. Ve öyle oldu.

Pazar günü Behzat Ç. hayranları Kızılay'ın en önemli caddelerinden olan Yüksel Caddesi'nde toplandı ve Behzat Ç'ye uzanan eller kırılsın" tezahüratları yaptı.

Bu vefalı izleyicisi ile Behzat Ç. bu sevgi varken de zaten kesinlikle gitmez.

Hayranları müsterih olsun.

Eylemi öncesinde de Facebook’tan takip ediyordum.

Katılıp destek olmak isteyenler buyursun sayfaya https://www.facebook.com/events/337785302961509/

Orhan Boran…

İlk özel televizyon kanalı İnterstar açılınca Orhan Boran ile Rüstem Batum aynı anda talk-show yapmaya başlamışlardı.

Televizyonlarımızda talk-show türü karmaşasından daha önce de bahsetmiştim.

Okan Bayülgen’in hafta içi yaptığı tür kesinlikle talk-show, Cem Özer döndü, Mesut Yar da çok başarılı.

Ama işin içinde müzik ağır basınca tür karmaşası yaşanıyor.

Orhan Boran ülkemizde talk-show türünün aslını yapandı, hakkını verendi, babasıydı, ustasıydı.

Ruhu şad olsun.