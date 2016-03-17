Hobi ya da serbest meslek olarak: Linç

Bu ülkede boş zamanı bol olanların yaptığı bir hobi, hatta bunu yapanların hiçbir işi olmadığını varsayarsak linç severlerin bunu bir hobi olarak değil, adeta bir meslek olarak icra ettiklerini görüyoruz.

Fikir sahibi olmadan zikir sahibi olmak, bu linç kültürünün ana maddesi… Linç severler, anlamaya çalışmaz hiçbir zaman, hödö hödö dalarlar konuya…

"Gerilla rolünü oynamak isterdim" sözlerini kullandığı için sosyal medyada lince uğrayan Füsun Demirel ATV’de oynadığı komedi dizisi ' Aile İşi 'nin kadrosundan çıkartıldı ve sahneleri başka oyuncuyla çekildi.

Yapım şirketi NTC Medya’yı ve ATV’yi kınıyorum…

-Kınamak da bir meslek oldu hatalar zincirinden, haksızlıklardan ötürü elbette-

Kınamak ve utanmaktan başka bir şey yapamaz hale geldik ülkede.

Demirel, sadece bir oyuncu olarak ve doğal olarak oynamak istediği rollerden birini tanımlamış, olay bundan ibaret…

Macit Koper en güzel destek cümlesini sarf etti Füsun Demirel’e: “Füsuncum, sen kendi dağında bir gerillasın zaten, hep orada kalacaksın, sakın bu aptallıklara darılıp da inmeye kalkma. Sevgiyle”

Sinemamızda, nice muhteşem karaktere hayat veren Füsun Demirel, iyi ki var…

Zırvalıklara darılıp kendi dağından inmesin sakın…

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Nurgül Yeşilçay ise dizi setinde maruz kaldığı erkek şiddetini anlattı. Hem yapım şirketinin hem de Erkan Petekkaya fanlarının gazabına uğradı. Kadın olmak zaten zor, bir de haksızlıklara zulme susmayan bir kadın olmak daha da zor.

Yeşilçay’ı da eril zihniyetleriyle linç edenler oldu, sosyal medyada herkes artık öyle güzel sallıyor ki, tutabilene aşk olsun…

Füsun Demirel ile ‘Madımak, Carina’nın Günlüğü’ filmi vasıtasıyla yaptığım röportajdan:

“Bu düzene karşı koyarsan olacaklara şaşırma.”

Sanatçılar sizce toplumsal konulara tepkili mi, kayıtsız mı bu dönemde? Sanatçının siyasi duruşu nasıl olmalı?

Bir kısmı tepkili ve tepkilerini sosyal medyadan iletiyorlar. Gezi olayları sanatçıların en büyük katılım gösterdiği toplumsal olayımızdı. Herkes siyasi olmayabilir, herkes tepki vermeyebilir. Sanatçının siyasi duruşu aslında ürettiğindedir; oradan gözlemleyebiliriz o sanatçının siyasi duruşunu. Ben sanatın hangi siyasi ideoloji olursa olsun muhalif kalmasından yanayım. Sanat ancak var olan sisteme ve erke eleştirel bakabiliyorsa üretilebilir. Eleştirel bakış toplumları geliştirir, yukarı çeker.

Levent Üzümcü’nün başına gelenler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu ülke Pir Sultan’larını, Sabahattin Ali’lerini, Nazım Hikmet’lerini, Ruhi Su, Sümeyra Çakır, Metin Altıok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Asım Bezirci, Orhan Kemal, Balaban, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’larını cezaevlerinde, sürgünlerde ya da bizzat yakarak, öldürerek, katletmiş bir ülkedir. Bu büyük değerlerin ve ismi aklıma gelmeyen nice sanatçılarımızın öylesi trajik, ağır, acı dolu geçmiştir ki yaşamları... Sadece kendi özgürlük düşüncesini toplum içinde istedikleri için. Sistemin içinde ödün vererek ve sistemin bir parçası olarak yaşayıp, ondan yararlanmak yerine muhalif kalıp özgür düşünce ile sanat üretmeyi seçtikleri için hepsinin hazin bir hikâyesi vardır. Ama biz her biriyle gurur duymaktayız. Levent Üzümcü arkadaşımız da yukarıda saydığım ustalarımız, hocalarımız, duayenlerimiz gibi onurlu bir duruş sergilediğinden, sistem tarafından cezalandırılmıştır. Bu düzene karşı koyarsan olacaklara şaşırma. Levent arkadaşımız da hukuki yollardan hakkını aramaya başladı. Yapılacak fazla bir şey de yok zaten.