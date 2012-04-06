Her biten dizi başarısız değil

Çağan Irmak’ın çektiği, başrollerinde Belçim Bilgin ve Nejat İşler’in olduğu Keşanlı Ali Destanı dizisi Kanal D ekranında 20. bölümde bitecek ve çıkan haberler tam da beklediğim türden…

Keşanlı Ali Destanı beklenen reytingi alamadı, başarısız oldu, kanalı tatmin etmedi gibi…

Biten bir dizi haberine başarısızlık yükleme, reyting yetersizliği gerekçesi misyon edinilmiş durumda…

Halbuki Keşanlı Ali Destanı’nın daha yayına başladığı sırada tek sezonluk planlandığı açıklanmıştı, lütfen haber yaparken bir arşiv taraması yapalım…

Zaten dizi ilk yayınlandığı gün totalde 7.3 reytingle ‘Yetenek Sizsiniz ve İffetin ardından 3. olmuş, AB grubunda ise reytingi 8.5'a çıktı ve İffetin ardından 2. sıraya yerleşmişti.

Reytingleri evet Kanal D’nin beklentisinin biraz altında kalmış olabilir ancak kaldırılma daha doğrusu bitirilme gerekçesi bu değil…

Ve de bu dizinin başarısız olduğunu göstermiyor bence…

Hatta dizinin promosyon çalışmaları bence şimdiye kadar en başarılılardandı, Taksim Tramvayı’nı Keşanlı Ali afişi ile donatmla fikri çok yaratıcıydı, ilgi de çekmişti.

Yapımcı şirket de zaten "Bazı haber siteleri dizinin reyting dolayısıyla kaldırıldığını belirtmiştir. Dizi orijinal hikayeyi bozmamak ve senaryonun özgünlüğünü korumak için, planlandığı gibi zamanında bitirilmektedir" şeklinde açıklamasını yaptı, üzerine tartışmaya gerek yok kanımca.

Nejat İşler Behzat Ç.’ye döner mi?

Nejat İşler, Keşanlı Ali olarak da çok başarılıydı bence ancak Behzat Ç.’de şimdiye kadar en başarılı bulduğum karakterlerden biri Ercüment Çözer rolünde harikalar yaratıyordu.

Belki dizinin bitmesiyle Behzat Ç.’ye döner diye tahmin ediyorum, çok da güzel olur.

Spartacus'te eledim eledim

Film, müzik ve müzikal dersimde öğrendiğim en önemli nokta şu, dersin mottosu aslında; müzik hiçbir zaman öne geçmemeli hikayeye eşlik etmelidir.

Eğer bir filmden, aklımızda sadece müzikleri kalıyorsa geriye sorun var demektir.

Nice film vardır ki müzikle boğulan, müziğin başarısız ve gereksiz kullanıldığı…

Hem dünyada hem ülkemizde drama diziler için de müzik öğesi aynı önemde, artık müziğin olmadığı dizi sahnesi yok desem yeri… Dizilere de bir filme gösterilen hassasiyetle yaklaşıp doğru müziği doğru sahnede kullanınca tutmasını sağlıyorsunuz hatta artık son yıllarda.

En son Suskunlar’da Ahmet Kaya’nın şarkısı çok doğru kullanıldı…

İşte doğru müzik doğru sahne eşleştirmesine bir örnek daha;

İlk olarak insan inanmakta zorlanıyor, kabul etmek gerek ki ben de bir inanamadım önce…

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip Spartacus- Vengeance dizisinde içli türkümüz Eledim eledim, müthiş bir sahneye eşlik etti.

Dizinin karakterlerinden Lucretia, yıllar önce kaybettiği çocuğunun yerine koyduğu bebekle uçurumdan atlama teşebbüsündeyken birden çok da kısa olsa türkü giriyor, hem de nasıl etkileyici bir şekilde…(Biz dakikalarca müzikaltı sekanslar yaparken dizilerde, Spartacus nasıl da kafi kullanıyor)

İşte müziğin evrenselliği, dilinin önemsizliği…

Aynı duyguları hissettirebilmesi…