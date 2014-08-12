Güneşi Beklerken’den Medcezir’e mi?

“Güneşi Beklerken” daha başlamadan fragmanını izler izlemez yeni bir “Kavak Yelleri” olur demiştim, dizi gerçekten de o yönde giderken birden tepe taklak oldu.

Yazık oldu güzelim diziye, en kötü ihtimalle daha en az 2 sezon giderdi. Burada ise senaryonun en kutsal olduğunu tekrar görmüş oluyoruz.

Çok iyi bir reji, sağlam gençler ve değerli deneyimli oyunculardan oluşan bir castı vardı. İşte o sağlam ve yıldızlaşan gençlerden biri de Yağmur Tanrısevsin oldu. Tanrısevsin’in yeni dizisi büyük merakla bekleniyor biliyorum.

Kesin olmayan duyumlarıma göre, Yağmur Tanrısevsin’in yeni dizisi yine gençlerin çok sevdiği bir başka dizi olan Medcezir. İleriki günlerde netleşir ve açıklanır sanırım...

Benim Adım Gültepe huzurlarımızda

Kanal D, çok akıllıca bir hamle yaparak büyük merakla beklediğimiz “Benim Adım Gültepe” dizisinin ilk tanıtımını, reytingleri iyi olan “Ulan İstanbul”un jenerik sonrasında yayınladı. Bu en başarılı yayın stratejisidir... Tanıtıma gelince Nejat İşler’in yaşından genç olan bir sesle anlatıcı olmasına şaşırdım ve çok sevdim. Dizi tanıtımdan anladığımız üzere yine “Öyle Bir Geçer Zaman ki” misali anlatıcı üzerinden ilerleyecek. Bu nedenle aynı tadı aldım, zaten reji sağlam... Yine Zeynep Günay Tan’a emanet. “Sana Bir Sır Vereceğim” ile gençleri fetheden Ekin Koç yine mithişti. İlk fragman da onun üzerine kuruluydu. Ayça Bingöl yine duru güzelliğiyle bizi ekrana asılı bıraktı.

Bu dizi ile ilgili ise en çok söylemek istediğim ise, mizahçı Vural Yaşaroğlu’nun kalemini bu yıl çok konuşacağız eminim.

Set çalışanlarının mağduriyeti

8 Ocak’ta yani 8 ay önce yazmışım... ANS Productions’ın Show TV için yaptığı “Aşk Ekmek Hayaller” dizisi set çalışanlarına ödeme yapmadığını. Ancak şirket kanaldan para alır almaz ödeme yapılacağını açıklamıştı. (Show TV de kurulduğundan beri en belirsiz dönemlerini yaşadı. Alım satım el koyma işlemleri bolca oldu.) Böyle haberleri duydukça üzülüyorum, lütfen artık şu konularda bir sendikalaşma olsun, çalışma saatleri insaca olsun... Çok iyi biliyorum ben de çalıştığım için; setler, biri giderse diğeri gelir çalışır üzerine kurulu. İnsanın değeri pek yok maalesef. Emekler karşılık bulsun şu sektörde...

Konuya tekrar dönmemin nedeni ise görüntü yönetmeni Selahattin Sancaklı’nın dün atmış olduğu tweetler, umarım durum en kısa zamanda düzelir...

Selahattin Sancaklı @SeloSancakli

-Çalışmaktan yorulmam, hakkın olan paranin peşinden koşmaktan yorulduğum kadar.Hele hele bu 4 ayı geçip 5. ayına gelirken

-Bu yazdıklarım şuan itibari ile en az 40 kişiyi ilgilendiriyor ve maalesef bu arkadaşlarımın hakkını savunacak kimse yok..

-Borç değil emeğimizin hakkını istiyoruz...!!!

Seçim ekranını galibi Fox TV

Seçim ekranına CNNTÜRK izleyerek başladım, yine özenli ve planlıydılar. Ve çok katmanlı bir yayın yaptılar. Açıkçası 10 Ağustos akşamını Fox ve CNNTÜRK arasında zaplayarak geçirdim.

Seçimin galibi sosyal medyada da, reytinglerde de yine geçen seçimde olduğu gibi Fox TV oldu. Ekran, Fatih Portakal dinamizmi ve dobralığını seviyor. Uzun süre tatildeydi ekranlarda bir boşluk oldu. Hoş geldi...

Bir de Fatih Portakal’ın dinamizmi, o haber verme heyecanı; İsmail Küçükkkaya’nın o vakur, kendinden emin haliyle birleşince müthiş bir ikili oluyorlar. Sanırım yeni sezonda da birlikte bir program yapacaklar. Çok doğru bir karar olur. Merakla bekliyorum.