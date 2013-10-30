“Osman Sonant: -Fenomen iş nasıl kaldırılır, nasıl bir kafa bu ya

Ali Atay: -Hani biz sıkılınca bitirecektik, artık biz gülmüyoruz diyecektik

Serkan Keskin: -Dün fenomendik şimdi işsiziz.”

Yeni bölüm geliyor mu geldi mi derken, Gezi Parkı olaylarına ekibinin katılımı nedeniyle Leyla ile Mecnun’u TRT kaldırmıştı. Ve aynı ekibin yapacağı yeni dizi Ben de Özledim’i merakla beklemeye başlamıştık. Dizi geçen hafta başladı. Leyla ile Mecnun’dan sonra Ali Atay, Serkan Keskin ve Osman Sonant’ın düştüğü boşluk anlatılıyor ilk bölümde. Oyuncular bir türlü dizinin L&M’nin bittiğine inanamıyor.Ve aslında televizyon sektörü ve oyuncuların halet-i ruhiyesiyle ilgili de ciddi veriler içeriyor.

Dizide oyuncular kendi isimleriyle oynuyor tıpkı İşler Güçler’de dizi dünyamızda ilk defa yapıldığı gibi. İşler Güçler’in de en büyük güçlerinden biri de buydu. Zaten işler Güçler’in yarataıcısı Selçuk Aydemir ile L&M ve Ben de Özledim’in yaratıcısı Burak Aksak kuzen oldukları için bence bu konuyu mutlaka istişare etmişlerdir.... zaten Burak Aksak da Selçuklar bunu yaptı diyor diyaloglarında...

Bu iki isim de televizyonlarımızda en harika, zeka dolu işleri yapmış isimler. Hep var olsunlar ki sektör oksijen alsın. Ki zaten Selçuk Aydemir’in yeni işi eli kulağında...

Dizinin rejisi hem L&M’den hem de İşler Güçler’den farklı. Kamera genelde aktüel ve bunu hissettirecek şekilde bir kullanımı mevcut. Çok fazla kesme ve her sahnede yoğun ve düzeyi yüksek müzik beni rahatsız etti sadece. Dizinin dezavantajı ise daha önce L&M izlememiş birini yakalamasının zor olması, çünkü ben hiç L&M izlememiş bir arkadaşımla izledim ve onu sarmadı.

Burak Aksak’ın oyunculuğuna gelince, kesinlikle çok başarılı ve Gezi göndermesindeki şu diyalogları da müthişti.

Gazeteci: -Dizi neden bitti

Burak Aksak: -Sanırım bize nazar değdi, anladın di mi göndermeyi, göndermeden duramıyorum.

En duygulu sahne ise üçlünün sahilde L&M müziği eşliğinde buluşmasıydı. Ah neden bitti ki duygumuz yoğunlaştı. Bu müzik de dizi tarihimizin gelmiş geçmiş en iyi müziğidir bence. Hababam Sınıfı’nın efsane müziği gibidir.

L&M’nin finalini şimdiye kadar izlediğimiz her şey Mecnun’un kafasındaki şeyler diyerek anlattı senaristi. Bana sorarsanız tabii ki de Burak Aksak L&M’nin finalini böyle yapmayacaktı. Bu sadece ve metaforik bir anlatımdı... Aksak’ın ciddi anlamda ilk sürrealist filmleri çeken İspanyol yönetmen Luis Buñuel hayranı olduğunu tekrardan fazlaca düşündürttü. Tıpkı L&M izlerken düşündürttüğü gibi.

Yani diyor ki Burak Aksak bu izlediklerinizin hepsi benim kafamdakilerdi. Çok fazla kimse kendini yıpratmasın., kafaya takmasın. Yani bir dizinin bitişi kimse için hayatın bitişi olamaz. Oyuncuları da yeni kurmacalara devam ederler. Herkes işine devam eder, dünyanın sonu değildir. İlk bölüm finalinin neşe içinde hatta kendilerini tiye alır şekilde bitmesi de bütün her şeyin izahatı. Bütün bunlar aydınlandıktan sonra ilk bölümde, bizi daha sıkı ve hızlı bölümler bekliyor olacak kanımca.

“Her bitiş bir başlangıçtır” derler.