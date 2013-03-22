Engin Günaydın ekranda özlenmiş

Amerika’da sekiz sezon yayınlanan ve izlenme rekorları kıran, Altın Küre ve Emmy ödüllü ‘Monk’ dizisinin uyarlaması olan ‘Galip Derviş’, dün akşam Kanal D’de başladı. NBC Universal’dan format hakları satın alınan ‘Galip Derviş’, bir komedi polisiye dizisi. Engin Günaydın-Galip Derviş, Algı Eke-Hülya, Orhan Güner-Başkomiser İzzet ve Ersin Korkut da Komiser Ahmet karakterlerini canlandırıyor.

‘Bence harika bir cast yapılmış yerli ‘Monk’ için, bundan daha uygun karakterler bulunamazdı.’ Demiştim yaklaşık bir ay önce ve kesinlikle yanılmadığımı gördüm. Cast ve aralarındaki uyum müthiş, bölüm oyuncuları da gayet başarılı seçilmiş.

Dizinin başkahramanı, eski bir komiser olan ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu nedeni ile açığa alınan Galip Derviş. Engin Günaydın’ı bir kere kesinlikle özlemişiz. Engin Günaydın da televizyonda hep aynı rollerde diye yorumlar okudum, ve dedim ki onu buradan vuramazsınız. Sinemada bir kara film olan Vavien’de başka ve dram olan Yeraltı’nda bambaşka idi. Adeta ikisi de resital kıvamındaydı. Kaldı ki Avrupa Yakası’ndaki Burhan karakterinden de farklı bir karakter Galip Derviş kesinlikle.

Adrian Monk’u canlandıran Tony Shalhoub, ve yerli Monk, Derviş olarak Engin Günaydın on numara.

Dizinin senaryo uyarlaması ise benim de bir dönem senaryo dersi aldığım ve birçok diziden tanıdığımız Ahmet Saatçioğlu’na ait. Projenin yaratıcısı, mimarı Ahmet Saatçioğlu ve Engin Günaydın’ı Derviş olması için ikna eden de o.

Tekrar altını çizeyim dizinin yönetmeni Barış Pirhasan ve görüntü yönetmeni ise Altın Portakal ödüllü Eyüp Boz. Sadece kamera önü değil, kamera arkası da çok özel isimlerden oluşuyor.

Benden uyarması televizyon tarihimiz için çok özel bir iş geliyor! Demiştim ve geldi. Her bölümde farklı bir hikaye olması da büyük avantaj.

Dizinin süresinin 50-60 dakika olması da önemli bir gelişme. Dizinin süresi daha fazla uzamamalı yoksa hikaye kurgusu da izleyiciyi sıkabilir. Hatırlatayım bir sinema filmi kalitesinde bir iş olan ve Star TV’de yayınlanan Çıplak Gerçek de 45 dk’lık bölümlerle yayınlanmıştı. Hep umuyorum sektörde artık bu tür olumlu gelişmelerin olmasını. Memet Ali Alabora’nın röportajımızda da dediği gibi bir dönüşüm başladı kesinlikle. Ayrıca belirteyim Alabora, Galip Derviş’in 5. Bölümünde konuk oyuncu olduğunu da söylemişti.

Umarım ki yapımcılar ve kanallar fazla reklam alayım derken bölüm süresini uzatıp Galip Derviş gibi uyarlama projelerin varolan sistemini bozmazlar.

Haber kanallarının kayıtsızlığı, bir kere daha

Nevruz kutlamalarında Öcalan'ın beklenen mektubu okundu. Ancak haber kanalları yine kayıtsızdı.

Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan’ın beklenen mektubu okundu. Ama kanallarda Kürtçe bilen kimseler yoktu ve mektubu anlayabilmek için BDP’li Sırrı Süreyya Önder’in okuduğu Türkçe metin beklendi....

Ve dün tekrardan, daha önce de birçok kez yazdığım gibi “Bir kayıtsızlık sembolü olarak haber kanalları”nı gördük.

Popstar 2013 nasıl?

Adeta bir düğün salonu

Adeta tamamen apolitize olmuş bir jüri.

Adeta herkes 10 numara

Adeta sunucusu olmayan bir yarışma

Adeta her yarışma gibi yarışmacıların sadece nesne olması ve program bitince hatırlanmayacak olmaları.