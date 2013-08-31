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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

31 Ağustos 2013

Dizilerimiz boykot edilebiliyor mu?

Cezayir’in Fransızca yayın yapan günlük gazetesi L’Expression’da yer alan habere göre, boykot yaparak Türk dizilerini yayından kaldıracağını ilan eden televizyon kanalları bu kararlarından kısa zamanda döndü

Cezayir’in Fransızca yayın yapan günlük gazetesi L’Expression’da yer alan habere göre, boykot yaparak Türk dizilerini yayından kaldıracağını ilan eden televizyon kanalları bu kararlarından kısa zamanda döndü.

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Türkiye’nin Arap ülkelerinin aksine Mısır’da yapılan darbeye karşı bir tavır takındığının belirtildiği haberde, halkın dizilerin devam etmesi yönünde yaptığı baskı nedeniyle kanalların boykottan vazgeçtiği belirtildi. Boykota rağmen yayınlanan dizi sayısında azalma değil artış olmuş hatta... CBC isimli Mısır kanalı, Ramazan biter bitmez iki yeni dizi ‘Karadayı’ ve ‘Lale Devri’ dizilerini yayına başlamış. Türk dizilerini Arap dünyasına tanıtan en önemli yayıncılardan bir diğeri MBC de, Mısır’da darbe olduktan ve Türkiye bununla ilgili tavrını belirledikten sonra da, dizilerle ilgili yayın politikasında hiçbir değişikliğe gitmedi. Yani Arap dünyasında çok fazla etkili olan dizilerimizi siyaset nedeniyle boykot kararları hiçbir zaman sonuç vermiyor.

 

‘Kayıp’ hangi diziye benziyor?

\Kanal D’nin eylül ayında ekrana gelecek yeni ve iddialı dizilerinden ‘Kayıp’ dizisinin fragmanı bence çok başarılı. Dizinin başrollerinde Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli,Kaan Taşaner ve Dolunay Soysert yer alıyor. Fragman sosyal medyada da izleyiciden güzel tepkiler aldı. Dizi hikayesiyle her ne kadar şu an ‘Kızım Nerede’ye benzese de, forumlarda tartışılsa da bu yönüyle bence çok daha farklı yerlere götürecek, şaşırtacak izleyiciyi. 

 

‘Fırıldak Ailesi’ artık internette

 

\Yayın hayatına TV ekranlarında başlayan “Türkiye’nin yetişkinlere yönelik ilk çizgi film dizisi” Fırıldak Ailesi, 4 Eylül’de internet ortamında webisode’lar halinde yayınlanmaya başlıyor. Haziran ayında dizinin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ile röportajımızda ilk haberini vermiştik. ‘Fırıldak Ailesi’ne sponsor olan bir firma ile Türkiye’de dijital ortamda, animasyon webisode devriminin öncülüğü yapılacak. Çizgi-dizi, Grafi2000 Prodüksiyon tarafından hazırlanan yeni bölümleri ile www.youtube. com/ grafi2000 adresinde haftalık, düzenli periyotlar halinde yayınlanacak.

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