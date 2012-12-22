Dizi sektöründe bunu da gördük!

O kadar şey gördük ama böylesini görmemiştik. Neyi mi? Biten dizisi için başbakana seslenen bir oyuncuyu…

Muhteşem Yüzyıl rüzgarından gelen ve platosu için çok emek verilen Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisi yayından kaldırıldı. Diziye bu sezon dahil olan Özcan Deniz, dizi bitince Başbakan’a Twitter’dan şöyle seslendi.

Sayın başbakanım bu dizi gerçekten sahip çıkılmayı hakediyordu. Geçen sezondan küsmüş seyirciyi tekrar diziye çekmek zor bir işti ve zaman gerekliydi. Zamana ihtiyacı vardı ve o zaman tanınmadı. Üzücü ama olağan üstü bir ekiple çalıştığım için mutluyum. Her türlü övgüyü ve ilgiyi hakeden bir dizi projesidir. Bu haftaki reytinglerdeki kıpırdamalar umut vericiydi."

Sinema tarihimizde sansür, film yakma, kaybolma olayları epey vardır. Örneğin ilk deneysel sinemacımız Alp Zeki Heper’in "Soluk Gecenin Aşk Hikayeleri" filmi umumi ahlak ve adaba, aile müessesesinin kudsiyetine aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanmış.

Sinema sanatçıları ile politikacılar arasında bir gerginlik, politikacının müdahili tarih boyunca hep olmuştur ama tv sektörü için bu bir ilk. Başbakan’ın son Muhteşem Yüzyıl çıkışından sonra böylesi trajikomik bir olayı dizi sektöründe ilk kez gördük.

Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam başarılı mıydı?

Özcan Deniz seslenişinde, dizinin zamana ihtiyacı olduğundan bahsediyordu. Ama dizinin taa ilk bölümünden vasat olduğu aşikardı. Emek verilen bir iş kesinlikle ve bir dizi kalkınca çalışanların işsiz kalması da çok üzücü , ancak şöyle de bir gerçek var: diziye birçok diziye tanınmayan süre zaten tanındı.

Yeni sezonda da birçok oyuncu değişikliği olsa da dizi için bu son er ya da geç olacaktı. Benim asıl merak ettiğim Özcan Deniz’in aslında dizinin kaldırılma nedeni neyle alakalı olduğunu bilseniz asıl ona gülersiniz.sadece söylemek bana düşmez’ tweeti…

Bu gülünçlük açıklanmalı o halde kime düşüyorsa.