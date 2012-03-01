Dizi dünyasına yeni bir uygulama



Kuzey Güney’de son 3 bölümdür bir uygulama dikkatimi çekiyor. Artık telefonlar yakın plan çekilmiyor, gelen arama ya da mesaj önceden telefonun markası flulaştrılarak verilirdi.

Şimdi ise telefonların yakın planı yok, ekranda yazıyla gelen arama Simay yazıyor, gelen ya da gönderilen smsler tamamen yine ekranda yazılıyor. Acaba artık kurgu yaparken flulaştırmak zor mu geldi bilemiyorum.

Sanırım her ne kadar yakın planlarda flulaştırma olsa da izleyen tarafından telefonun markası anlaşılıyor, yani dolaylı reklam yapılmış oluyor.

Bundan sonra yakın plan telefon çekimleri için bence diziler artık markayı flulaştırmadan reklam ücreti almalı o halde.

Ya da ekstra yazıyla açıklamaya gerek yok çünkü görüyoruz kimin kimi aradığını zaten.

Nereye billboard koysak da içine de afiş yerleştirsekten daha kolay bir reklam alma yöntemi olur.

TV dünyasında fuar heyecanı

Son birkaç gündür televizyon dünyasında fuar heyecanı var.DISCOP Televizyon Yayıncılığı Fuarı 1991’den beri dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenleniyor.

Geçen sene ise ülkemizde ilki gerçekleşmişti. 28 Şubat’ta başlayan DISCOP İstanbul Fuarı bugün son gününde.

Son günün konusu; Gelişen pazarlarda online içeriğin geleceği.

Fuar; Türkiye, Orta Doğu ve Merkezi Asya’nın en önemli TV yayıncılarını, yapım ve dağıtım şirketlerini, portföyünde film, hazır program paketleri, formatlar ve paket TV kanalları bulunan, 120’den fazla uluslararası içerik sağlayıcısını bir araya getirdi.

Zaten fuardan haberler gelmeye başladı…

Örneğin Kuzey Güney için, DMI (Dubai Media Incorporation) ile satış sözleşmesi imzalandı.

Dizi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da toplam 22 ülkede Arapça olarak yayınlanacak. Kıvan Tatlıtuğ’un Gümüş ile başlayan Ortadoğu rüzgarı devam ediyor, büyük hayran kitlesi var.

Artık zaten oyunculuğu ile de kendine hayran bıraktırıyor, bundan sonra zaten oynadığı her proje sınırları aşar.

ATV’nin dizileri Al Yazmalım, Son ve Hayat Devam Ediyor 22 ülkede Arapça yayınlayacak...Yunanistan; Unutulmaz, Gönülçelen, Aşk Bir Hayal, Adanalı ve Sıla’yı satın aldı. Dizi tarihimizin fenomenlerinden Asmalı Konak ise Kazakistan’da izleyici ile buluşacak.

Dizilerimizin yurt dışında pazarlanmasında önemli bir isim var, İzzet Pinto. Pinto, JCI (Junior Chamber International) tarafından yüzlerce isim arasından “En Başarılı Genç Girişimci” ödülüne layık görülmüş bir isim.

Yöneticisi olduğu Global Agency, İlk kez bir Türk TV kanalının distribütörü oldu ve Star TV ile yaptığı anlaşma sonucu İffet, Behzat Ç., Kalbim 4 Mevsim ve Firar dizilerini dünya kanallarına sunuyor.

Muhteşem Yüzyıl’ı 2011 yılında Rusya’dan Dubai’ye kadar 40 ülkeye ulaştıran isim de İzzet Pinto ve ekibi. Pinto, Muhteşem Yüzyıl’ın yayın hakkının Afganistan’a da satıldığını açıkladı.

Kısa süre önce anlaşılan ülkeler ise; Bosna Hersek, Hırvatistan, İran, Arnavutluk…

Hatta Star’ın yanı sıra daha başlamadan epey konuşulan Show TV’de yayınlanacak Suskunlar dizisini de tanıtıyorlar.

Dizide Ortadoğu’da yine büyük ilgi gören Murat Yıldırım’ın olması önemli.

Daha dizi başlamadan da anlaşmalar imzalanır bence. Dizilerin ülkemiz için reklam ve turizm açısından büyük olumlu etkileri de yadsınamaz.