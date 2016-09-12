Darbe harbiden 10 sene geri götürüyormuş: Tülin ve Caner döndü!

Twitter fenomenlerinden @sivribiber adlı kullanıcı aşağıdaki tweeti atmış, iki ileri 3 gerigiden televizyonculuğumuz için de yerinde harikulade bir tespit:

“darbe harbiden 10 sene geri götürüyormuş. tülin& caner evlilik programına başladılar...”

*Evlilik programcıları arasında sezon sonu yaşanan tartışma yer- kanal değişiklikleri sonrası bir duruldu. Sunucuların aralarındaki husumet ne oldu nereye gitti, hiç ilgilenmiyorum. Bizi üretimleri ilgilendiriyor...

RTÜK’ün hiçbir müdahalesi de işe yaramadı, tam gaz devam ediyorlar.

Show TV’de yarışmacıların aralarındaki tartışmalardaki küfürlerin önceden kesilmesiyle, evlilik programları sessizliğe bürünüyor. Görüntü var ses yok. Saygı sıfır...

ATV, bu ilk evlilik tarzı işlerin ekrandaki müsebbibi olan Tülin- Caner ikilisinden Caner’i transfer etmiş. Caner deyince aklıma hep, Gülben Ergen’in bir programında kurgusal olarak dilini ağzına sıkıştırıp kafasında bardak kırması geliyor. Yani ekranda kurgulanan her şeyi size sunabilecek potansiyelde bir tv kişisi.

Star’dakinde bir takım dinamik akrobatik sürprizli hareketler mevcut, güldürüyor...

Gelinlik kızlarımız, anne bizim neden böyle sürprizli damat adaylarımız yook anne neden? Diye ağlaşabilirler...

Var olan programlar devam ederken, yapımcılar bu iş tutuyor bu ülkede arkadaş deyip, boş durmayıp olağanüstü formatlar üretmeye devam ediyor.

Örneğin; ATV’deki Gözüm Sende...

Bu kez paravan yok. Kadın adayımız, kendisine talip olan adayları hiç görmeden sesleriyle hayatlarına bakıyor. Şu açıdan doğru, evlilik kararını veren kadın.

Gerçek hayatta da böyledir; önemli olan kadının bir ömür geçirebilirim diyeceği insana karar vermesidir. Erkek karar vermez yani...

Ama gelin görün ki suni bir format, kanlı canlı paravanlı türevi varken uzun ömürlü olmaz.

*Sunuculuğunu sevdiğim Ebru Akel de Fox’ta bir evlilik programıyla dönüyor.

Ama tanıtımını dahi izlemez olaydım. Adı: Gelinim Sensin. Ne kadar da eril... Neden Beyaz atlım sensin değil mesela... Kaynana üzerinden yürünülürse de tutuyor evet. Semra Kaynana idolümüz sonuçta.

Artık programcılık, stüdyolardan villalara taşındı, tıpkı dizlerimiz gibi. Bu format da bir villa da geçecek... Hayırlı olsun... Gerçek nedir, ne zaman döneriz buluruz belli değil...

@sivribiber ‘in bir diğer yerinde tespitiyle de noktayı koyalım:

“darbe 10 sene geriye götürür. 10 sene en çok izlenen program=pokemon. BÜYÜK OYUNU GÖR TÜRKÜYEM”

İyi bayramlar...