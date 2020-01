CNN TÜRK Genel Müdürü: İzleyicimize ulaşmak bizim için çok önemli

CNN TÜRK Genel Müdürü Barış Tünay, kanalın vizyonunu, HD yayına geçişi ve teknolojik değişime kadar birçok yeniliği paylaştı.

CNN TÜRK Genel Müdürü Barış Tünay, sosyal medyadan beslendiğini söylüyor ve izleyicilerin her eleştiri, görüşüne yanıt veriyor. Tünay, tüm iç yapım programları 3D çekmeye başladıklarını da ilk kez açıkladı...



CNN TÜRK’e sadece haber kanalı diyemeyiz, nasıl bir vizyonu var kanalın?

Sadece haber kanalı değiliz. Gerçek ve güçlü bir iletişim ve haber platformu olarak emin adımlarla ilerliyoruz.

Vizyonumuz; yarın telepati yeni bir mecra olsa, CNN TÜRK olarak tüm değerli içeriğimizle orada olmak! İzleyicimize ulaşmak bizim için çok önemli.



Kanala ilk geldiğinizde neler yapmak istediniz ve gerçeğe dönüştüler mi?

Önce genel yapıyı anlamaya çalıştım. Geçici çözümler yerine kalıcı ve temelleri olan bir yapıya dönüşmek ilk hedefimdi. Hem kanalın ihtiyaçlarını anlamak hem rekabetçi bir prototip oluşturmak gerektiği gibi bir yandan da marka algısını yukarı çekmek gerekiyordu. Önce günümüze uygun ekran grafikleri ve dekor yenilemeleri yaptık.

Kanalın ihtiyaçları ve teknolojinin imkanlarını kullanarak yeni yüzümüzü oluşturduk. Hala da değişmeye ve yenilenmeye devam ediyoruz. Ve son olarak da 28 Mart’ta HD yayına geçtik.



Medyanın özgürlüğü hep tartışılır, neden hep tartışılan bir durum bu? Ne kadar özgürüz sizce?

Ya da özgürlüğün sınırı var mı, olmalı mı? Yoksa kendi kendimize zaman zaman otosansür uyguluyor muyuz? Bu sorular çoğaltılabilir. Ancak yaptığınız haberler ile zaman zaman kızdırdığınız kişi, kurum ve kuruluşlar tabii ki oluyor ve geri dönüşleri de oluyor. Ama en zorlandığımız dönem şike süreci oldu diyebilirim. Her haberi üç ayrı kişiye okuttur, her satırına dikkat et ama gene de tepkilerin odağı ol... Bizim kendi içimizde bir adalet terazimiz var ve herhangi bir tarafa yakın yayın yapmadığın sürece olabildiğince özgür olabiliyorsunuz.



“İşte ekranda farklılık böyle olur” diye bir yazı yazmıştım, canlı yayında ilk kez flash-mob yaptığınızda. Bu tarzda sürprizler düşünüyor musunuz yine?

Evet. Çevre adına da bir sürü flash-mob’lar yaptık ve devam ediyoruz. Dünya trendlerini takip ediyoruz. Ama gene de bir Harlem Shake yaptıramadım (gülüyor). Önümüzdeki dönemde bu tarz yayınlarımız devam edecek. İlk kez burada söylüyorum, tüm iç yapımlarımızı HD çekiyorduk; nisan başından itibaren tüm iç yapım programlarımızı 3D çekmeye başladık. Yakında bir platform ve bir TV markası ile anlaşarak bu içeriklerimizi orada da 3D olarak sunmaya başlayacağız.

Reyting kelimesi CNNTÜRK için ne ifade ediyor, ne kadar önemli?

Reyting hayatımızın elbette kaçınılmaz bir parçası ve gerçeği. Reytingi takip ediyor ve önemsiyoruz. Ancak değişen yeni demografik yapı ve örneklem denenmişleri tekrar denememizi gerektiriyor. Daha önce denediğimiz ve başarısız olduğumuz tarz işler şimdiki örneklemde başarılı olabiliyor. Bunun tam tersi de söz konusu. O yüzden bu dönemde tekrar tekrar yeni işleri denemeye çalışıyor ve yeni yapıyı daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Ancak ödün vermediğimiz şey ise bu reytingin temiz reyting olması. Bu yüzden bazı konulara, reyting yapacağını bilsek bile girmemeyi tercih ediyoruz.

Sosyal medya düzeninin tanımı ne sizce? Nasıl bir düzen?

Aslında dijital ortamın medya düzenini değiştirdiği söylenemez. Geleneksel haber markaları bu ortama uyum sağlamaya çalışıyor ama çok başarılı oldukları söylenemez. Bu bambaşka bir model ve kendi içinden yeni medya markaları doğuracak gibi görünüyor.

Sosyal medyayı ne kadar önemsiyorsunuz hem kanal için hem de kişisel olarak?

Sosyal medyayı gerektiği kadar önemsiyoruz. Bir haber sitesi için sosyal medyanın önemi, etkin bir haber dağılım kanalı olması. Bugün hiçbir haber tüketicisi, haber kurumu o haberi sosyal medyaya da sunduğu için tüketip paylaşmıyor. Çevrelerinden birileri haber içeriğini önemli bulup paylaştığı zaman o haberi tüketip tekrar yaymaya başlıyor. Diğer yandan, ürettiğimiz haber içeriklerinin sosyal medyadaki performansı bizim için bir laboratuar ortamı oluşturuyor. Hangi içeriğin niye paylaşıldığını izleyebiliyoruz.

Kişisel olarak ise, sosyal medyadan ciddi anlamda besleniyorum. Twitter'da gerçek kimliğim ve görevim ile varım. Her eleştiri ve görüşe yanıt vermeye çalışıyorum. Başka bir gündem var orada ve bu gündem de ilgimi çekiyor.



Kanalda yeni hedefler, yenilikler neler olacak?

Yayın dönemine 16:9 geniş ekran yayın formatına geçerek başladık. Bu esnada tüm stüdyo altyapımız ve kameralarımız değişti. Tüm teknik değişikliklerin sonunda, artık High Definition olarak yayındayız. Artık 4K geliyor, yatırım planlarımızı da buna uygun olarak revize etmeye başladık.

(10.04.13 Hafta Sonu Dergisi)