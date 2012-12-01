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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

01 Aralık 2012

Bu nasıl bir habercilik anlayışı?

Bu nasıl bir habercilik anlayışıdır ki, insanların özel hayatına böyle fütursuzca girilebiliyor?

Ertem Şener kesinlikle tartışmasız en iyi spor spikerlerimizden. Hatırlarsanız kendisi bir süre önce yeni deneyimler için Kanal D’de yayınlanan ‘Kazanmak İçin 1 Dakika’ ile program sunuculuğu da yapmaya başlamıştı. Daha sonra çalıştığı kurumdan istifa ederek TV8’deki ‘TrophyTurk’ü sunmaya başlamıştı ama program hiç uygulanamamış, başarısız bir yapım olarak kaldı. ‘Survivor’a benzetmek o kadar büyük hata ki, onu anladık.

\Son olarak Beyaz TV Spor Müdürlüğü görevine getirildi ve bu sezon kanalın değiştirdiği dördüncü spor müdürü oldu. Sunduğu ‘Beyaz Futbol’ programında yaşananlar ise “Yok artık, bu nasıl habercilik!” dedirten türdendi. Muhabirini hakem Fırat Aydınus’un evine göndermiş ama muhabir taciz derecesinde kapı çalıyor.

Zorladı zorladı, olmadı, mahallede bulabildiği komşulara, kapıcıya Aydınus’un özel hayatını soruyor. Bu nasıl bir habercilik anlayışıdır ki, insanların özel hayatına böyle fütursuzca girilebiliyor?

 

‘Veda’ ve oyuncu değişikliği üzerine

 

‘Veda’ dizisi yayından kaldırıldı. Jale Arıkan’ın yerine İclal Aydın’ın getirilmesine ‘haksızlık’ demiştim çıkan haberler doğrultusunda ama işin gerçeği haberlerde olduğu gibi değilmiş... Dizinin yönetmeni Merve Girgin’in yaptığı, böyle oyuncu değişikliklerinin nedeninin tek suçlusu olarak reytingin gösterilmemesi gerektiğini belirten açıklamalarını paylaşmak isterim:

“Jale Hanım’la yollarımızı ayırmamızın sebebi reyting değildir. Üstelik hiçbir oyuncu reytingin düşme sebebi sayılamaz. Bazen oyuncunun enerjisi oynadığı karakterin enerjisiyle çok farklıdır. Oyuncu bazen onu el yordamıyla bulur, bazen de bulamaz.

\Ki bu durum kişinin kötü oyuncu olduğu manasına da gelmez. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Ayrıca Türkiye’de bu şartlarda bir dizide oynamak zaman zaman çeşitli özveriler gerektirir. Ve herkes bu özverileri kabul etmez. Saydığım her şeyin yanı sıra ekiple ve oyuncularla kurulan uyum da verimli olmada ciddi bir faktördür. Dolayısıyla da işin sağlığı açısından böyle bir karar verilmiştir. Bunun Türkiye’de de, dünyada da çeşitli örnekleri vardır.”

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