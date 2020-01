Habertürk TV’de 10 Şubat'ta Alt Üst Muhabbetler'e Cemil ipekçi konuk olmuştu.

İpekçi neler demişti: 'Evlilik artık çok geride kalmış bir kavram. Benimle birlikte olan erkek arkadaşım, yıllar sonra bir bayanla evlendi. Onunla evliyken, benimle de 5 yıl birlikte yaşadı. Bu dönemde ben, erkek arkadaşımın gözünde çok daha kıymetli oldum.'

Programda sarf ettiği bu sözleri RTÜK ele almış, değerlendirmiş ve beni şaşırtan doğru bir karar çıkartmış, umut verici bir gelişme.

Televizyon tarihinde güzel bir örnek olan Simpsonlar'ın Homer's Fobia adlı kült bölümü mutlaka izlenmeli. Oğlu Bart'ın eşcinsel olduğunu düşünen Homer onu alıp, geyik avına çıkarır; çelik fabrikasına götürür. Fabrikada çalışanların hepsi eşcinseldir ve ustabaşı we work hard we play hard der ve fabrika everybody dances now şarkısı eşliğinde bir eşcinsel diskosu olan The Anvil'a dönüşür, bütün çalışanlar dans eder. Homer, Bart'ın gözlerini kapatarak fabrikadan çıkartır. Homer, Bart'a hayatını ne şekilde yaşamak istiyorsa kendisi için sorun olmadığını söyler. Bart, Lisa'dan öğrenir babasının endişelerini, şaşırır.

Efsanevi ödüllü bölüm, 'Bu gökkuşağına ulaşmayı sürdürün!' yazısıyla biter.

Bölüm bize çok önemli kodlar veriyor. Birçok eleştirmenden de olumlu eleştiriler alıyor.

Dizinin jeneriğinde yer alan gökkuşağı, metaforu iyi okunmalı.

Her toplumda gökkuşağına farklı anlamlar yüklenmiş. Birçok toplumda dev bir kapı ya da köprüdür. Bizde de mesela gökkuşağının altından geçince cinsiyet değişir gibi bir safsata vardır.

(Gökkuşağı bayrağı eşcinselliğin simgesi (gay pride flag) O, bir ben de buradayım, canlıyım herkes gibi bayrağı.)

Televizyonda eşcinsellik yazımda bizde hala bir tartışma programında dahi eşcinselliğin konuşulamadığını yazmıştım. Neyse ki Okan Bayülgen var. Eşcinselliği geniş kapsamlı konuşmuştu konuklarıyla.

(Bayülgen, başka bir programda da Melih Gökçek'e; Bizim ne zaman gay belediye başkanımız olacak? sorusunu sormuştu. Gökçek'in cevabına, Ötekileştir-me diyerek yanıt vermiştim.)

O yazımda İngiltere'den bir örnek vermiştim:

BBC’de yayınlanan "EastEnder" da iki erkeğin öpüşmesi, İngiliz muhafazakarları ayağa kaldırmıştı.

İngiliz devlet televizyonu BBC'nin yetkilileri ise eleştiriler üzerine yaptıkları açıklamada, "Biz meseleye heteroseksüel ilişki ile homoseksüel ilişki arasında bir fark olmadığı görüşü ile yaklaşıyoruz. Ebeveynler bu dizi sayesinde çocuklarına cinsellik hakkında doğru bilgiler verebilirler" demişlerdi.

İfade özgürlüklü günlere...