Bu dizi tez kaldırıla!

Bu yazıyı yazsam mı yeniden yoksa kalıplaşmış, sabit düşüncelere bir şey anlatma çabası beyhude bir çaba mı diye çok düşündüm...

Rahmetli Meral Okay, hayattayken Muhteşem Yüzyıl nedeniyle o kadar yıpratılmıştı ki, bu son tartışmalar aklıma hemen bu durumu getirdi.

Dizi başladığından beri o kadar saldıran olmuştu ki ölüm tehditleri bile alıyor diye duyulmuştu.

Şu anda hayatta olsa yine o güzel insan çok üzülmüş olacaktı, canı acıyacaktı.

Diziye saldırıların haddi hesabı hiç olmadı. Hatta 7 Aralık 2011’de 'Muhteşem Yüzyıl tartışmaları bitsin' başlıklı bir yazı yazmıştım.

O yazıda Muhteşem Yüzyıl için yapılan belgeselde Meral Okay’ın yorumlarına da yer vermiştim.

‘Belli bir tarihsel gerçekliğe dayanmak zorundasın ama belli bir kurgu da var. Onları bir karakter haline, duygusal hale çevirdiğinizde hikaye çıkıyor.’

Ne demişim ve bir arpa boyu yol gidilmediğini görüyoruz:

-Gelelim bitmek bilmeyen tarihi saptırıyor tartışmalarına…Her gün bir itiraz, yok Hürrem yanlış tanıtılıyor, Kanuni şöyle değil, gerçekten bu tartışmalar artık bıkkınlık verdi.





Bu bir dizi, belgesel değil yani kurmaca.



O nedenle artık rahat olunuz, fevri çıkışlar yapmayınız. Bir televizyon dizisi olduğu için de izletmek için gerekli formülleri uyguluyor. Hiçbir filmin ya da dizinin tarihi yeniden inşa etmediği ya da hiçbir tarihi yıkmadığı görülür. Tarihin rekonstrüksiyonu ya da dekontrüksiyonu yapılmıyor, yapılamaz da yani. –

***

Kurmacayı bırakalım, ülkedeki gerçeklere dönelim. Ah her seferinde şu agenda setting theory- gündem belirleme teorisi geliyor aklıma. Tam da bu duruma örnek. Böyle inceden inceden gündem inşa ediliyor. Ama tabii ki siyasi anlayışın ürünü, göstergesi bir gündem tuğlası.

Kurmaca olan bir durum için yargıyı göreve çağırmanın izahı nedir anlam veremiyorum, yargı gerçeklerle uğraşmaz mı?

Madem beğenilmiyor bu dizi, hadi o zaman Kültür Bakanlığı büyük bir bütçeyle Muhteşem Süleyman belgeseli yapmak için girişimlere başlasın. Daha kapsamlı olsun adı da Ecdadımız olsun. Okullarda gösterilsin tarihi doğru anlatalım belgeselle. Bir kişinin, durumun, olayın gerçeğinin anlatıldığı tür belgeseldir. Kurmaca, hayal ürünü öğeler barındıran diziler, filmler değil.

Bu bir dizi, belgesel değil yani kurmaca. Belgesel ve kurmaca türleri tanımlarını da artık başka bir zaman yapalım.

Bırakınız Muhteşem Yüzyıl’ı, bırakınız yazsınlar, bırakınız çeksinler.