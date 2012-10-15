Bir siyasi arena olarak Altın Portakal

Ne gördük:

Her törenin her jüri başkanı o törene kişiliğini yansıtır, damgasını vurdurtur, diğer jüri üyelerinden ziyade onu sözü geçer.

Bir festivalde kurmaca olarak yarışan Siirt’in Sırrı diğerinde belgesel olabiliyormuş.

En süper, en yerinde kararları yine sinema yazarları alıyormuş.

Ödül alanın hiç beklemediği Altın Portakal heykelciği şakkadanak kırılarak tarihe geçti.(Jale Arıkan o kadar hak etmiş ki neredeyse bu yüzden heykel kırıldı mı ki, diyesim geliyor.)

Yarışma filmi olarak seçilen bir film olan Derin Düşünce’nin uzman incelemesinden geçirilmesi sinema tarihimize bir lekedir kanımca.

Ben yönetmen Çağatay Tosun’un yerinde olsam derhal yarışmadan çekilirdim ve tepkim de çok sert olurdu.

Televizyon yayınındaki ses sorununa bir türlü çözüm bulunamadı. Rejinin jimmy jib kullanmadaki kontrolsüzlüğünü ve hızını şimdiye kadar hiçbir törende görmemiştim.

Sanatçının sanatçıyı ödüllendirmesi gereken bir gece daha siyasetçiler tarafından mundar edilir. Bunu gördük, her ne kadar konuşmalar kısa tutulsa da en iyi film ödülünün açıklanması tam bir bayi, okul, inşaat açılışında olduğu gibi dört koldan kırmızı kurdelalar kesilerek yapıldı. Ödülü alan yönetmen Hüseyin Tabak’ın kolunu muhalefet lideri Kılıçdaroğlu havaya kaldırdı...

..ringte kazananı işaret eden boks hakemi gibi.

İktidara burada kazanan biziz der gibi.

Kırmızı Halı törenini izliyorum. Mustafa Akaydın, İlyas Salman’ın koluna girmiş. İlyas Salman Kılıçdaroğlu’nun omzuna elini atmışşşşş... yürüyorlar.

Ne gördük, bir daha hiçbir ödül törenimize şu Oscarı demememiz gerektiğini. En basitinden Oscar töreninde hiç siyasetçi gördünüz mü?

Devir artık yarışma programları

Dün Kanal D’nin Veda dizisinin yayından kalktığı haberleri çıktı. Doğru mu bilmiyorum henüz.

Ama en çok da cast olarak iyi bir iş. TNS Reytinglerine bakalım.

İlk başladığı 27 Eylülde hem AB hem Totalde 3.

2.haftada AB 4. Total 8.

3.hafta: AB 6. Total 6.

Bütün bunlar aklıma Kanal D’nin son zamanlarda çok tutulan yarışması Ben Bilmem Eşim Bilir’i getirtti. Belki bir bölümü bir dizi bütçesinin 1/5’i kadar hatta çok daha azdır. Ama istenenin üstünde memnun ediyor reytinglerde kanalı.

Kanal D, dizileri azaltıp Ben Bilmem Eşim Bilir’in süresini ve gününü arttırsa yeridir. Belki artık izleyici hem eğlenip hem kazan hem kaybeden gördüğü gerçeğe daha yakın şeyler görmek istiyordur.

Tebrikler Krem o zaman

Krem dizisi ile ilgili sert eleştirilerde bulunmuştum. Böyle güzellik faşizmi yapan bir başlangıçla nasıl toparlar demiştim ama yanıldım. Dün izlediğim bölümle birlikte güzel mesajların devreye girdiğini gördüm.

İsterim;

Leyla ile Mecnun’da bir Halil Karaduman eseri ‘Leyla ela gözlü bir çöl ahusu’nu duymak...

Bu büyük usta ne güzel yadedilmiş olur.

Bunları biliyor muydunuz?

Çekilmiş dizi veya programlar eğer televizyonda yayınlanmazsa çalışna bütün ekibin para almadığını!