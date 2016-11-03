Malumunuz elimizde bir Semra Kaynana vardı. Sesi hâlâ kulaklarımızda...

Daldan dala, daldan dala diye bir eseri bile var, rnb-hiphop türünde. Gelin Sinem’e az çektirmedi. Sonra o gelin Sinem’i tarz yarışmasında da gördük ve yine gördük yine geçti...

Kaynananın arızalısı makbuldür elbette, daha çok desibel daha çok reyting diyerekten bulmuşlar cevheri ya da yaratmışlar...

ATV’deki 'Gözüm Sende' programında oğluna en uygun gelini şöyle arıyor Emine Hanım:

“Ben baştan söyledim Aylin Hanım hem içi hem dışı güzel olacak, ruhlar aleminde yaşamıyoruz, Şehmus bak ben güzeldim baban da güzeldi sen de güzelsin oğlum, torunum da güzel olacak.”

Ooov diyorum bu Recep İvedik repliği değil miydi? Halkı 12’den vurur: “Ruhlar aleminde yaşamıyoruz!”

Yalnız Emine kaynananın zulmü sadece gelin adaylarına değil oğluna da... Küsüyorlar barışıyorlar.

Buradan da yakaladılar çatışmayı, yaşasın.

Ancak arada da oğluna toz kondurmuyor:

“Bir Şehmus’u bin kız ister bir kız alır.”

“Darbe harbiden 10 sene geri götürüyormuş: Tülin ve Caner döndü!" Başlıklı bir yazı yazmıştım.

Dahasını da görecekmişiz... “En”i daha görmedik...

Bir türlü aradığını bulamayan başörtülü gelin adayı Hanife’ye talip olarak ise kim geliyor?

Pop Star’da Deniz Seki ile polemiğiyle ünlenen, kendine has tavırlı Bayhan.

(Darbe bu kez 13 yıl geriye götürüyor.)

Tabii ki de Hanife’ye aşkından yanıp tutuştuğundan orada değil.

Ama stüdyonun tepesine çıkan çılgın sürprizli Soner’den sonra ağır abi Bayhan’a bir çay şansı verilir, yoksa haksızlık olur Hanife. Yok zaten mutlu sona gidiyor...

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Caniler televizyonda itirafta bulunuyor, canlı yayında cinayetler çözülüyor, canlı yayında spor yorumcuları mangal partisi veriyor, eski televizyon kişileri evlilik programlarında tezahür ediyor.

Velhasıl reyting falan bıraktım da artık pornografinin zirvesindeyiz.

Vajina beyazlatma videosunu mu pornografi mi sanıyordunuz ki...