Bir Eurovision daha bitti, dağılalım

Dün herkes Eurovision’u izledi.

İzlemiyorum, dikkate almıyorum yurt dışında kimse dikkate almıyor diyenler de izledi.

Twitter’da güzel paylaşımlar oldu, herkes hislerini paylaştı.

Çoğunluk Can Bonomo’ya güzel dileklerini yazıyordu, destek veriyordu.

Arada tabii ben bu şarkıyı beğenmedim, zaten biliyordum olmayacağını diyenler de çıktı ki, gayet normal.

Azerbaycan başarılıydı rejisinde ve yayının bütününde. Diğer senelerde yapılanlardan farklı bir boyut görmedim ancak o standardın altında da değildi kesinlikle.

Yarışmanın yapıldığı Kristal Bina meğerse sıfırdan 6 ayda inşa edilmiş ve Türkiye’deki firmaların desteğiyle; sonuç çok iyi.

Yarışmada kullanılan yazılım da bir Türk firmasına aitmiş. Farklı bir şey görmedik ama sorunsuzdu.

Geleyim olmayanlara;

Eleme yayınları da dahil olmak üzere Azerbaycan gökdelenleri insertlerinden fenalık geldi. Tamam artık final yayınında görmeyiz her ülkenin kendi videosu olur derken; (yanlış hatırlamıyorsam eskiden böyle her ülkenin şarkısından önce kendine özel videosu oluyordu ve hemen şarkısından önce yayınlanıyordu) yine aynı Azerbaycan gökdelenleri v.b.

Görüntü kalitesi çok üstündü ancak tekrarlar sıktı.

TRT ise her yayının girişinde ses olayını çözemedi.

İki yayında da girişte Bülend Özveren ve Erhan Konuk’un sesleri ana yayın sesiyle kaynadı ve hiç anlaşılmadı.

Hemen TRT1’e tweet attım bu konuyla ilgili, artık pek interaktifiz izleyici anında isteklerini, şikayetlerini iletebiliyor Twitter sayesinde.

Sağ alt köşede EUROVISION değil de EUROVİSİON yazılmasına ise girmeyeyim hiç, düzeltildi sonra.

Yayın öncesi NTV’nin koreografi değil de kareografi yazmasına da.

Artık kj operatörlerine sesleniyorum; en azından hemen tdk.gov.tr’ye bakalım!

Gecenin gonlumu fetheden ismi ise Birleşik Krallık adına yarışan gerçek bir dünya starı Engelbert Humperdinck idi. Eurovision’a katılarak büyüklüğünü, lütufkarlığını gösterdi.

Rusya ninelerle tam bir açılım yaptı.

Bülend Özveren'den gelecek fix yorum 'e tabii komsu komsuya oy veriyor e tabii' demiştim. Öyle de oldu benzer yorumlar yaptılar Erhan Konuk ile.

Ama iyi bir ikili oldular. Gelecek sene ses sorunu olmamasını umuyorum.

Gecenin kazananı İsveç’ti hepimiz hem fikiriz sanki hak ettikleri konusunda şarkı iyiydi; o zaman tartışmaya da gerek yok.

Genel nabzı yakaladılar demek ki.

Sonuç olarak TRT’nin Can Bonomo tercihi doğruydu. Başarılı da oldu, genç ve dinamikti koreografi de çok farklıydı bütün yarışmacılardan.

Eurovision tarihimize baktığımızda nicelerinden daha başarılı oldu.

Destek olmayacaksak çamur atmayalım, dağılalım haydeeeee