Bir dizi daha ekrandan veda ediyor

Bir dizi daha ekranlara veda ediyor maalesef. Fox’ta yayınlanan Babam İçin bu Pazar son bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizinin senaristi Deniz Akçay dün Twitter’da şöyle açıkladı;

#babamicin son düzlükte izlerken de yazarken aldığım keyfi veren son iki bolumle vedada. Tüm emektarlara selam.

Deniz ile Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde aynı sınıftaydık.

Sadece merhabalaşırdık, yoğun çalışırdı çok, bir ayağı hep İstanbul’daydı, o zamanlarda da yanlış hatırlamıyorsam Ayrılsak da Beraberiz’in senaryo ekibindeydi.

Hatta tv ve sinema aşkı için başka bir bölümü bırakıp tekrar sınava girip bizim bölüme geçtiğini biliyorum.

Deniz’i hep takip ettim; dizi piyasasında izleyiciyi sömürmeden dozunda iyi senaryolar yazar. Birçok başarılı dizide de imzası olmuştur.

Babam İçin dizisini beğeniyordum. 20 Aralık 2011 tarihli 'Babam İçin'den dizi dünyasına yeni bir taktik' başlıklı yazımda hatta şu an her dizinin ve yavaştan programların da kullanmaya başladığı uygulamayı; dizinin başlattığının haberini şöyle vermiştim.

Dizinin geçen gün yayınlanan bir bölümü esnasında diğer dizilere de ilham olacak türden farklı bir uygulama gerçekleştirdiğini gördüm twitterda. #babamicin hashtagi ile dizi yayınında Fox TV’de senkronize altyazı uygulaması yapıldı. Ve sonuç olarak bu yeni uygulamayla artık *Diziler ve sosyal ortam Twitter* senkronize oldu.

Hatta şu an sadece diziler hashtag veriyor Babam İçin dizisi ilki başlatmakla kalmayıp; şimdi de diğer dizilerin bence yapması gereken bir şeyi yaptı. #babamicin etiketiyle yazılanları ekranda gösterdi. Yani yazan kullanıcının adını da; bu daha çok kısmen programlarımızda yapılıyor.

En son örneğin Lig TV, Twitter baş gündemi olan Süperlig şampiyonluğu için #superfinal etketini verdi ve kullanıcı görüşlerini maçtan önce altta verdi.

Bir ara worldwide tt’de 5.liğe bile çıktı.

Artık kanallar neyi nasıl Twitter’a entegre etmeli diye daha çok düşünmeli.

Tabii bir de doğru dizi doğru program doğru hashtag seçimi şart.

Gelelim tekrar Babam İçin’e; Başta Hasan Kaçan’ın dram oynaması konusunda acaba yeni bir Halil Ergün mü oluyor diye tereddüt etmiştim ama Kaçan’ın hem dramda hem komedide çok iyi olduğunu gördüm.

Dizinin castı da güçlüydü. Hem güçlü isimler vardı hem de yeni yeteneklere yeni yüzlere yer verilmişti.

Senaryo da tam dozundaydı hem dram hem komedi, lezzetliydi, kıvamındaydı.

Bazen dizilerin yayından kalkmasını anlamak zor oluyor.