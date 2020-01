Beren ve Tuba aynı anda döndüler

Yeni yılın ilk günü Tuba Büyüküstün’ün dizisi ‘20 Dakika’ başladı. Ve 3 Ocak Perşembe günü de Beren Saat’in yeni dizisi ‘İntikam’ başladı. Şunu kabul etmeliyiz ki; Beren ve Tuba kadim rakipler, hayranları da sürekli onları yarıştırıyorlar.

Gerçekten ikisi de şu an ülkemizin en güzel iki kadın oyuncusu bence. Ancak ikisinin de dizisini izleyince Beren’in oyuncu olarak Tuba’ya fark attığını gördüm yine. Zaten var olan bu kanım pekişti. Ama Tuba da, Beren’den daha çekici, daha kadınsı, Beren ise daha çocuksu bir görünüme sahip.

Gelelim içinde yer aldıkları projelere... Önce başlayan ‘20 Dakika’, sinema filmi uyarlaması hatta uyarlananı da uyarlama durumu. ‘Next Tree Days’ ve öncesinde ‘Pour Elle’ filmlerinden... ‘İntikam’ ise ABC’de yayınlanan ‘Revenge’ dizisinden. İntikam üzerine kurulu klasik bir anlatısı var. Burada konu yine bizim özgün senaryo kıtlığımız sorununa geliyor maalesef. ‘20 Dakika’nın avantajı 30 bölüm olarak planlanıp bitecek olması. Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi bir ara ayrılıp farklı senaryolar yazdılar ancak yine bir araya geldiler.

‘İntikam’ ise uzun uzadıya gidebilecek bir yapıya sahip. Berkun Oya senaryosuna güvenmem ama uyarlama olduğundan ve ekip işi olduğu için sadece kotarılmış diyebilirim.

Aklıma kazınanlar ise Engin Hepileri ve Arzu Gamze Kılınç’ın iyi oyunculukları. ‘20 Dakika’ ve ‘İntikam’da, her ikisinde de iyi yapılmış cast’lar mevcut; ancak ikisine de bütün olarak bakınca sektöre ivme kazandıracak bir yenilik, değişim yok.

Her ikisi de ‘Kayıp Şehir’i geçemiyor. Pek vasatlar...

RTÜK ne uygun görürse...



‘20 Dakika’ dizisinin ilk bölümünde bir şanssızlık oldu maalesef, daha doğrusu ihmal. Metin Çekmez tarafından canlandırılan kötü adam karakteri Necmettin Solmaz’ın söylediği bir kelime, açık açık biplenmeden kullanıldı, izlerken şaşırdık. Ancak hemen yayınlanan tekrarda gördüm ki aynı söz biplendi. RTÜK ne uygun görürse diyelim...

Diziler neden ocak ayında ara veriyor?



Öncelikle sevgili izleyiciler, her yıl ocak ayında panik yapmayalım dizilerimizi göremeyince. Bunun haklı bir nedeni var her yıl olduğu gibi. Malum televizyonda yapılan her iş, iki reklam arası. Böyle olunca diziler de reklam verenlerin ocak ayının ilk haftasında reklam bütçelerini hazırlamasını bekliyor