T24 LogoT24 Logo

Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

12 Ocak 2013

Beren ve Tuba aynı anda döndüler

Yeni yılın ilk günü Tuba Büyüküstün’ün dizisi ‘20 Dakika’ başladı. Ve 3 Ocak Perşembe günü de Beren Saat’in yeni dizisi ‘İntikam’ başladı

Yeni yılın ilk günü Tuba Büyüküstün’ün dizisi ‘20 Dakika’ başladı. Ve 3 Ocak Perşembe günü de Beren Saat’in yeni dizisi ‘İntikam’ başladı. Şunu kabul etmeliyiz ki; Beren ve Tuba kadim rakipler, hayranları da sürekli onları yarıştırıyorlar.

Gerçekten ikisi de şu an ülkemizin en güzel iki kadın oyuncusu bence. Ancak ikisinin de dizisini izleyince Beren’in oyuncu olarak Tuba’ya fark attığını gördüm yine. Zaten var olan bu kanım pekişti. Ama Tuba da, Beren’den daha çekici, daha kadınsı, Beren ise daha çocuksu bir görünüme sahip.

\\

Gelelim içinde yer aldıkları projelere... Önce başlayan ‘20 Dakika’, sinema filmi uyarlaması hatta uyarlananı da uyarlama durumu. ‘Next Tree Days’ ve öncesinde ‘Pour Elle’ filmlerinden... ‘İntikam’ ise ABC’de yayınlanan ‘Revenge’ dizisinden. İntikam üzerine kurulu klasik bir anlatısı var. Burada konu yine bizim özgün senaryo kıtlığımız sorununa geliyor maalesef. ‘20 Dakika’nın avantajı 30 bölüm olarak planlanıp bitecek olması. Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi bir ara ayrılıp farklı senaryolar yazdılar ancak yine bir araya geldiler.

‘İntikam’ ise uzun uzadıya gidebilecek bir yapıya sahip. Berkun Oya senaryosuna güvenmem ama uyarlama olduğundan ve ekip işi olduğu için sadece kotarılmış diyebilirim.

Aklıma kazınanlar ise Engin Hepileri ve Arzu Gamze Kılınç’ın iyi oyunculukları. ‘20 Dakika’ ve ‘İntikam’da, her ikisinde de iyi yapılmış cast’lar mevcut; ancak ikisine de bütün olarak bakınca sektöre ivme kazandıracak bir yenilik, değişim yok.

Her ikisi de ‘Kayıp Şehir’i geçemiyor. Pek vasatlar...

 

RTÜK ne uygun görürse...


‘20 Dakika’ dizisinin ilk bölümünde bir şanssızlık oldu maalesef, daha doğrusu ihmal. Metin Çekmez tarafından canlandırılan kötü adam karakteri Necmettin Solmaz’ın söylediği bir kelime, açık açık biplenmeden kullanıldı, izlerken şaşırdık. Ancak hemen yayınlanan tekrarda gördüm ki aynı söz biplendi. RTÜK ne uygun görürse diyelim...

 

Diziler neden ocak ayında ara veriyor?


Öncelikle sevgili izleyiciler, her yıl ocak ayında panik yapmayalım dizilerimizi göremeyince. Bunun haklı bir nedeni var her yıl olduğu gibi. Malum televizyonda yapılan her iş, iki reklam arası. Böyle olunca diziler de reklam verenlerin ocak ayının ilk haftasında reklam bütçelerini hazırlamasını bekliyor

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

tuba büyüküstünberen saat20 dakikaintikamdizirtükçağnur öztürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Yazarın Diğer Yazıları

RTÜK ve korku toplumu

Bülent Ersoy’un iftarlara davet edilip, Onur Yürüyüşü’ne izin verilmediği post apokaliptik dönemlerdeyiz

DARK ile zihnin ve zamanın karanlık dehlizlerinde

Dark'ın yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese ile diziyi konuştuk

Ezel Akay: Gerçek sanat, her zaman politiktir zaten

Ezel Akay, Yiğit Özgür karikatürlerinden uyarlanan “Hunililer” ile tiyatro rejisinde

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24