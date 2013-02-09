‘Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Pana Film, bir süredir ‘Ben Onu Çok Sevdim’ adlı dizi ile Adnan Menderes’in hayatını ekrana getirmeye hazırlanıyor. Ancak dizinin cast çalışmalarında sorunlar var. Bir türlü dizinin cast’ı oturamadı. Adnan Menderes’i oynaması düşünülen Mahir Günşiray cast’tan ayrıldı ve son olarak İclal Aydın şu açıklamayla ayrıldı: “İki buçuk ay önce büyük bir heyecanla dahil olduğum, Pana Film’in yeni projesi ‘Ben Onu Çok Sevdim’ isimli dizide Berrin Menderes rolünü üstlenmiştim. Adnan Menderes’i oynayacak olan Mahir Günşiray’ın projeden ayrılmasıyla başlayan süreç, ne yazık ki büyük heyecanımın, hevesimin ve hazırlığımın boşa gittiği bir noktaya geldi. ” Pana Film ise Aydın’la başka bir projelerinde çalışmak için ayrıldığını açıkladı.

Ekranda dönem dizilerinin tutmadığı bir dönemden geçiyoruz. Her ne kadar ana ekseninde Adnan Menderes ve Ayhan Aydan aşkı olacaksa da, bu dizinin de işi zor görünüyor.

‘Film Gibi’ yeniden ekranda

Daha önce Sinan Çetin ve Kaya Çilingiroğlu’nun sunduğu ‘Film Gibi’ tekrar başlıyor. Star TV’de yayınlanacak programın yeni sunucusu Deniz Uğur. Yapımcısı ise Endemol Türkiye. Endemol Türkiye’yi ‘Wipe Out’, ‘Canlı Para’ gibi formatlardan biliyoruz. ‘Var Mısın Yok Musun’u da Acun Ilıcalı’dan sonra uygulayarak hata yapmışlardı. Dizi olarak ise şirketin hatırladığım tek işi vardı, Kanal D için yapılan, başrollerinde Tardu Flordun ve Songül Öden’in olduğu ‘Mükemmel Çift’ dizisi. Kanalın en kısa süren dizilerinden olmuştu. Yani Endemol Türkiye yarışma türünde genel olarak başarılı.

‘Film Gibi’ de, dünyada onlarca ülkede yayınlanan ve tutan bir format. Bir reality... Deniz Uğur sunucu seçimi olarak doğru görünüyor ama bence eskisi gibi gece saatlerinde değil de, öğleden sonra kuşağında yayınlanırsa doğru hamle olma şansı var. Kanal da böyle düşünüyor sanırım.

Altın Küre Ödüllü ‘Homeland’

70. Altın Küre Ödül Töreni’nde, Foxcrime kanalında yayınlanan dizi ‘Homeland’ drama dalında 2013’ün en iyi dizisi seçildi, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödüllerini de kazandı. Claire Danes ve Damian Lewis’in başrollerini paylaştığı dizi, Irak’ta öldüğü sanılan ancak kaybolduktan sekiz yıl sonra geri dönen Amerikan askeri Nicholas Brody ile onun Amerika’ya bir saldırı düzenlediğinden şüphelenen CIA ajanı Carrie Mathison etrafında dönmekte. Homeland, artık her çarşamba 23.00’te tv2’de.

(6 Şubat 2013- Hafta Sonu Dergisi)