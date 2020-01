‘Behzat Ç.’nin ikinci sinema filmi geliyor

‘Behzat Ç.’ bir anti-kahraman olarak ekranda vicdanın sesiydi. O kadar yersiz eleştirilere maruz kaldı ki, hem kendi içinde hem de izleyicileri çok mücadele verdi ama sona gelindi maalesef. 10 Mayıs’ta dizinin son bölümünü izleyeceğiz. Bu kadar yersiz eleştiriye o kadar tepki verdim ki, sonunda ben de artık bitsin ve en iyisi ikinci sinema filmi çekilsin özgürce demiştim. Ve beklediğim haber geldi. İkinci sinema filminin adı ‘Behzat Ç. Ankara Yanıyor’ olacak ve çekimlerine mayıs ayının son haftasında başlanacak. Senaryo yine Ercan Mehmet Erdem’e ait. Serdar Akar yönetecek. Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu ve Berkan Şal, Nejat İşler gibi isimler rol alacak. Çekimler Ankara ve Kıbrıs’ta gerçekleşecek. Filmin, kasım ayında vizyonda olması planlanıyor. Ne diyeyim, ekranda çoğu zaman kıymet bilmiyorlar.

Hey şey yolunda mı merkez?

Bizim de bir ‘Polis Akademisi’ maceramız dizi olarak Show TV ekranında yakında başlayacak. Dizinin yapım şirketi; ekranların en başarılı komedilerinden biri olan ‘İşler Güçler’in yapımcısı olan Limon Yapım. Yönetmeni ise Ömer Uğur. Dizinin başrollerinde; İpek Tuzcuoğlu, Bülent Alkış, Berk Atan, Aslıhan Güner, Murat Akkoyunlu, Orçun Kaptan, Bora Akkaş, Gökhan Alkan, Cem Avnayim, Hakan Bilgin, Burçin Abdullah, Aykut Taşkın, Şirin Saraçoğlu, Tuğçe Kurşunoğlu, Eray Türk, Arzu Oruç, Selda Car ve birçok genç oyuncu yer alıyor. Her zaman diyorum ekranda en zoru komedi yapmak. Uzun zamandır sıkıntılı bir dönemden geçen kanala yapımcılar destek vermeye başladı ve yeni yapımlar ekrana gelmeye hazırlanıyor. Örneğin Star TV’de çok iyi reyting alan ‘Benzemez Kimse Sana’ yarışması artık Show TV’de olacak ve bence çok da iyi bir format. Şu an kanal için en olumlu, kurtarıcı olarak gördüğüm proje bu oldu. Umarım ki her şey yolunda gider.

NTV’de yeni bir yarışma

‘Mastermind’ adlı bilgi yarışması dünyada çok meşhur bir BBC formatı ve Türkiye’de ilk kez NTV’de ekrana gelecek. Yarışmacının sunucusu ise Altan Erkekli. Yarışma iki bölümden oluşuyor. İlk tur, yarışmacıların ustalık alanlarından. İkinci turun içeriğiyse genel kültür. Dört kişinin yarışacağı yarışmada dört ayın sonunda finalistler yeni uzmanlık alanlarıyla büyük finale hazırlanıyor. Bilgi yarışmalarının çok az olduğu ekranlarımız için çok güzel ve sevindirici bir gelişme.

(27 Mart 2013- Hafta Sonu Dergisi)