Aşka inandıran kadın

Magazin dünyasında öyle ayrılmayı becerememe halleri görüyoruz ki, gerçek bir aşk görünce mutlu oluyorum. Şu aralar Suskunlar dizisiyle adından söz ettiren Murat Yıldırım, oyuncu eşi Burçin Terzioğlu'yla aşkını anlatmış:

‘Amerikalılar, 'Evet budur demedikçe hiçbir şey yapmayın' der. Burçin karşıma çıktı ve ben, 'Evet bu!' dedim.

Peki nasıl tanımışlardı; rol aldıkları 'Fırtına' dizisinin setinde, ikisi de başroldü.

Peki tamam da, onların bir araya gelmesi için, önce dizinin castının yapılması gerek.

İşte Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu’nu bir araya getiren dizinin castını yapanlardan biri, bu aşkın doğmasını sağlayanlardan biri de Meral Okay idi.

O sadece kendi aşkıyla aşka inandırmakla kalmıyor.

Yani O, kendisi gibi yine güzel yine çiçek bizi aşkın varlığına inandıran bir aşkın doğmasını sağlıyor.

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Murat Yıldırım ile geçen sene Aşk ve Ceza’nın setinde oyunculuk üzerine bir çekim yapmıştım. Hani ekrana yakışan insanlar için kameranın sevmesi lazım denir. Kamera onu seviyor.

Mutlaka belirtmek isterim; son yolların en başarılı oyuncularından.

Suskunlar ile her izleyişimde daha da beğeniyorum.

Güz Sancısı filminde de çok iyiydi, tekrar sinemada olmalı.

İnsanlar Alemi’ne bakmalı

ATV'nin yayından kaldırdığı '5'er Beşer' Star'da yayınlanmaya hazırlanıyor.

Programın yeni adı İnsanlar Alemi olarak değiştirildi.

Yeni bölümlerinde: Ali Sunal, Alper Kul, İrem Sak, Okan Çabalar’ın yanı sıra Aylin Kontante ve daha önce konuk oyuncu olan Erdem Yener de yer alacak.

Programın ilk gösterisinin çekimleri dün akşam yapıldı ve çekilen bu ilk bölüm mayıs ayında Star’da izleyicisiyle buluşacak.

Programı ATV’ye bir öneri! yazımda şöyle ele almıştım;

‘5’er Beşer izleyici ile doğaçlama interaktif diyaloglar kuran bir yapım. Karakterlerin sahne arkasında yaşadıklarını reality show mantığı ile birleştiren program türü şöyle; komedi-reality-tiyatro. Haliyle ekranlarımız için deneysel bir format ve geç saatlere itililiyor… Önerim ise şu; ATV bu program sahip çıkıp, hemen haber sonrası yayınlamalı, prime-time’a koyup denemeli bir de.’

Tıpkı Kanal D’nin Çok güzel hareketler bunlar ile yaptığı gibi ATV de aynı başarıyı 5’er Beşer ile sağlayabilirdi, ancak elinden kaçırdı.

O zaman şimdi Star TV’ye aynı öneri; ATV’nin yaptığı gibi program geç saatlere itilmemeli ve prime-time’da yayınlanmalı, kıymeti bilinmeli. Eminim ki şimdiye kadar denenip kaldırılan dizilerin hepsini fazlasıyla aşacaktır reytinglerde.

Programın zaten kemikleşmiş bir kitlesi heyecanla beklemekte.

Prime-time’da kanallar illaki dizi yayınlamak zorunda değil, artık yenilik ve deneyselliklere fırsat veren kazanır bence.