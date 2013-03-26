Ardımızda ne hayatlar bıraktık, Kaybolmamak için 'Kayıp Şehir'de

Kayıp Şehir’in başlayacağını “Türkiye’nin son on yılı dizi oluyor” başlığıyla ilk burada duyurmuştuk, 27 Temmuz’da. Bazı işlerin bu kadar özel olacağını önceden hissedebiliyor insan eldeki verilere dayanarak ve de hisleriyle. Ben de Kayıp Şehir’in böylesine dizi tarihimizde yer alacağını tahmin etmiştim ve “Bazı diziler var ki fragmanını izlemeden başarılı olacağını tahmin edebiliyorsun ya da bütün doğruları bir araya getirdiği için başarılı olmasını diliyorsun Kayıp Şehir de öyle bir iş.” Demiştim daha fragmanı ortada yokken.

Dizinin daha senaryo ekibinin başındaki isme baktığımızda taşıyacağı edebi değer ortadaydı: Yıldırım Türker ve ekibi Murat Uyurkulak, Hakan Bıçakçı, Seray Şahiner, Leyla Olça... Yıldırım Türker ve ekibi ekran için fazla iyi fazla sorgulayıcı fazla gerçek, fazla rahatsız edici, fazla oldu.......

Diğer dizilerde nesne olarak karşımıza çıkan roller burada özne oldular. Siyahlar, hırsızlar, sokak çocukları, kimsesizler, trans bireyer, emekçiler, fahişeler. Riskli bir diziydi aslında taaa en başından.

Diğer dizilerde sınıf atlamış ya da şanslı doğmuş yalı, köşk insanların entrikaları yoktu bu dizide, dibine kadar gerçeğin, İstanbul’un Türkiye’nin yansımasıydı, bugününün ve geçmişinin.

Kayıp Şehir, Behzat Ç. İkisi de isyankar... bir şeylerin birilerinin sesi olmaktaydı. Kör topal giden bir sektörde böyle değerli bir dizinin 26 bölüm bile gitmiş olması mucizevi bir durum aslında. Yakında Behzat Ç. de final yapıyor... Muhalefete yer yok, gidişat iyi değil... Ekranda isyana yer yok, peki bundan sonra ekranda cesaret örnekleri gelir mi?!..

Kayıp Şehir’de Ahmet Mekin usta, Nazan Kesal, Uğur Polat onlar ekip başıydı, bu işin böyle sağlam aktarılmasında payları büyük. Senaryo zaten işin başı. Tomris Giritlioğlu’nu da riske girdiği için kutlamalı. Gökçe Bahadır Aysel karakteriyle hayran bıraktı herkesi. Arkadaşı Duygu ile Ayta Sözeri de öncüydü, harikaydı. İlk defa bir dizide trans bir birey kendi bütün gerçekliğiyle, samimiyetiyle yer aldı. İlker Kaleli gibi iyi bir oyuncuyu tanıdık. Taner Ölmez, Elifcan Ongurlar gelecekte adlarını hep başarılıyla duyacağımız isimler...

Dizinin müziklerinde Sezen Aksu, Demir Demirkan’ın müthiş imzaları vardı...

“Kayıp Şehir, castı, müzikleri, star oyuncuları, oyunculukları, samimiyeti ile hayatın gerçeklerini şaaak diye yüzümüze çarpacak harika bir iş.

İstanbul’un kozmopolitliğini, karmaşasını, kavgasını, mücadelesini anlatan... çok iyi ince düşünülmüş bir senaryo kesinlikle.” demiştim.

Bir İstanbul, ülke dramı idi. Sezonun en iyisi idi.

Bizi, bize anlatıyordu.

Ünlü oyuncu yarıştı

Dün Kenan Işık’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e zaman zaman tanıdık yüzler katılıyor. Dün de dizilerden tanıdığımız oyuncu Nihal Menzil yarışmacı olarak katıldı. Kenan Işık torununa şu soruyu sordu “Anneannenin hedefi ne yarışmada?”

Minik torun cevapladı: “Anneannemin hayali para kazanmaktı, patronu ona hiç para vermedi.”

Nihal Menzil, İkinci Bahar, Asmalı Konak gibi dizilerde rol almış, sektörde tanınmış başarılı karakter oyuncularından, ve sektörün süregelen sorunlarının yansımasını da burada görmüş oluyoruz.