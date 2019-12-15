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T24 Haftalık Yazarı

Burak Soyer

bilgi@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

"Ve sana dair her anıda/Bana acı veren bir yan var"

Genç sanatçı Deniz Tekin son single'ı 'Yıldızlar' ile şu zamana kadarki en melankolik şarkılarından birine imza atıyor

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TARİH

08 Aralık 2019

Ercüment Gül ve gitarı!

Ercüment Gül, 2013 yılında çıkardığı 'Aniden' isimli albümünün ardından şimdi Ada Müzik etiketiyle yayınlanan 'Demedim Say' adlı çalışmasıyla karşımızda

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TARİH

01 Aralık 2019

'Hedonutopia adasından' yeni sesler

2008 yılında Fırat Külçek ve Kerem Feyzi tarafından kurulan Hedonutopia, ismini grubun adından alan 'Arzu Ütopyası' adlı dördüncü albümleri ile karşımızda

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TARİH

24 Kasım 2019

'Birileri' akustik mi dedi?

Vokal ve gitarda Can Soykök, davulda Tümerkan Aldatmaz, gitarda Baturalp Yılmaz, bas gitarda Emre Dereli'den oluşan Birileri'nin son albümü Pür Akustik, şarkıların canlı çalınmış olması ile farklılaşıp seçkinleşiyor

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TARİH

27 Ekim 2019

Bajar'dan 10'uncu yıl hediyesi

10'uncu yılında Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu etiketiyle yayınlanmış 'Altüst/Ser û bin' albümüyle karşımızda olan Bajar'ın müziğini, kendileri bir kategoriye sokmak istemese de folk-rock olarak tanımlamak mümkün

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TARİH

20 Ekim 2019

Serin bir soru: 'Özlemekten ölünür mü?'

Vokalde Cansu Saraç, akustik ve elektro gitarda Melih Balta, bas gitarda Meltem Balta ve davulda Emre Ergün'den oluşan Serin, 'Ah' ve 'Konuşmamız Lazım' şarkılarından oluşan EP'siyle karşımızda

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TARİH

13 Ekim 2019

Heavy rock'ın 'kozmik kanatları' tekrar açıldı

"Hadi gidip biraz rock yapalım" cümlesini şiar edinmiş grubu takipte kalmanızı tavsiye ederiz

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TARİH

06 Ekim 2019

Baba Zula 10. albümünde sınırları zorluyor

Baba Zula 10. albümü Derin Derin'de patika yollara sapmaktan çekinmiyor ve hem kendinin hem de dinleyicinin sınırlarını zorluyor

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TARİH

29 Eylül 2019

Merve Çalkan’dan bir 'aşk mektubu'

Merve Çalkan, Sofar'da büyük ilgi gören 'Gözlerin' şarkısını yeni düzenlemesiyle Sony Music etiketiyle tekrar dinleyiciyle buluşturdu

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TARİH

08 Eylül 2019

Erdem Yener 'Film Olmuş Şarkılar'a devam ediyor

İskender Doğan'ın 1976 çıkışlı şarkısı Kan ve Gül ile Erdem Yener dijital platformlarda karşımızda

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TARİH

11 Ağustos 2019

Özgün Semerci yeni 'single'ıyla farklı sularda

Özgün Semerci'nin tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan son şarkısı Delik, sanatçının müzikal yelpazesinin genişliği hakkında da ipuçları veriyor

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TARİH

04 Ağustos 2019

Mavi Güneş: Kırk yıllık psychedelic macerası yeniden

Canlı performanslarında gölge oyunundan ve Hacivat’la Karagöz’den etkilenerek farklı sanat disiplinlerini bir araya getiren Mavi Güneş 69, kulakları ve zihinleri transa geçirmek için sadece ‘play’ tuşuna basılmasını bekliyor.

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