Burak Soyer

TARİH
15 Aralık 2019
Genç sanatçı Deniz Tekin son single'ı 'Yıldızlar' ile şu zamana kadarki en melankolik şarkılarından birine imza atıyorDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Ercüment Gül, 2013 yılında çıkardığı 'Aniden' isimli albümünün ardından şimdi Ada Müzik etiketiyle yayınlanan 'Demedim Say' adlı çalışmasıyla karşımızdaDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
2008 yılında Fırat Külçek ve Kerem Feyzi tarafından kurulan Hedonutopia, ismini grubun adından alan 'Arzu Ütopyası' adlı dördüncü albümleri ile karşımızdaDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Vokal ve gitarda Can Soykök, davulda Tümerkan Aldatmaz, gitarda Baturalp Yılmaz, bas gitarda Emre Dereli'den oluşan Birileri'nin son albümü Pür Akustik, şarkıların canlı çalınmış olması ile farklılaşıp seçkinleşiyorDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
10'uncu yılında Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu etiketiyle yayınlanmış 'Altüst/Ser û bin' albümüyle karşımızda olan Bajar'ın müziğini, kendileri bir kategoriye sokmak istemese de folk-rock olarak tanımlamak mümkünDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Vokalde Cansu Saraç, akustik ve elektro gitarda Melih Balta, bas gitarda Meltem Balta ve davulda Emre Ergün'den oluşan Serin, 'Ah' ve 'Konuşmamız Lazım' şarkılarından oluşan EP'siyle karşımızdaDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
"Hadi gidip biraz rock yapalım" cümlesini şiar edinmiş grubu takipte kalmanızı tavsiye ederizDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Baba Zula 10. albümü Derin Derin'de patika yollara sapmaktan çekinmiyor ve hem kendinin hem de dinleyicinin sınırlarını zorluyorDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Merve Çalkan, Sofar'da büyük ilgi gören 'Gözlerin' şarkısını yeni düzenlemesiyle Sony Music etiketiyle tekrar dinleyiciyle buluşturduDevamını Oku
TARİH
08 Eylül 2019
İskender Doğan'ın 1976 çıkışlı şarkısı Kan ve Gül ile Erdem Yener dijital platformlarda karşımızdaDevamını Oku
TARİH
11 Ağustos 2019
Özgün Semerci'nin tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan son şarkısı Delik, sanatçının müzikal yelpazesinin genişliği hakkında da ipuçları veriyorDevamını Oku
TARİH
04 Ağustos 2019
Canlı performanslarında gölge oyunundan ve Hacivat’la Karagöz’den etkilenerek farklı sanat disiplinlerini bir araya getiren Mavi Güneş 69, kulakları ve zihinleri transa geçirmek için sadece ‘play’ tuşuna basılmasını bekliyor.Devamını Oku
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