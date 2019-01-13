'Büyükler' için de eğlenceli bir siber-macera: Ralph ve İnternet

“Ralph ve İnternet”, hafta sonu çocuklarınızla beraber ya da çocuğunuz yoksa eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla izleyebileceğiniz eğlenceli bir animasyon filmi. Yani sadece çocuklara hitap etmiyor. İnternet denilen bu içinde her şeyin bulunduğu mecranın nasıl çalıştığını, eğlenceli ve esprili bir sunum içeren bu animasyon filminden öğrenmek de ilgi çekici olabilir.

İnternetin yaşamımız üzerindeki önemi ve etkisi neredeyse her şeyin üzerine geçmiş durumda. Kulağa inanması zor gibi gelse de, gerçekler artık “sanal alem”de yaşanıyor.

Ülkemiz dahil dünya nüfusun büyük bölümü günlük zamanının önemli bir kısmını internette geçiriyor. İhtiyacınız olan bir bilgiye ulaşmak kadar, sosyal medyada iletişim kurmak, ilkokul arkadaşlarınızı bulmak, fotoğraf ve video paylaşmak, hatta kısa bir süre içinde, çektiğiniz bir video ya da fotoğraf ile dünyanın tanıdığı biri haline gelmek mümkün internette. Yani Amerikalı ressam, film yapımcısı, yayıncı ve Pop-art akımının en önemli temsilcisi Andy Warhol’un (1928-1987) 1960’lardan günümüze dönük güçlü öngörüsü “Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak” da bugün “Meşhuriyet Çağı”nda (Tayfun Atay) mecrasını orada buluyor ve internet bu yolda da önemli bir işlev üstleniyor. Bu çerçevede artık ünün pozitif ya da negatif temsiliyeti de önemini kaybetmiş, sadece ünlü olmak önem taşımaya başlamıştır.

İnternet aynı zamanda “animasyon”un da ana mecrası ve sinemada animasyon filmlerinin “set ortamı” da orası. Tabii animasyon filmleri, yetişkinler için her zaman ilgi çekici olmayabilir. “Karton karakterler” artık müthiş bir teknolojik yetkinlikle bilgisayarın içinden çıkmaya ve üç boyuta bürünmeye başlasa da animasyonların hedef kitlesi öncelikle hâlâ çocuklar. Ancak bazı örneklerde bu filmler çocuklar kadar yetişkinlere de hitap edecek bir içerik zenginliği ve düzeyi ile karşımıza çıkıyor ki işte yeni gösterime giren Walt Disney yapımı “Ralph ve İnternet” bunlardan biri…

“Oyunbozan”ın macerası “İnternet”te devam!

Walt Disney Animasyon Stüdyosu filmi “Oyunbozan Ralph” 2012’de gösterime girmişti. Film o zamanlardaki en büyük hafta sonu açılışını yapmış, hatta filmin yapımcısı Clark Spencer, bir animasyon sinema filmiyle en iyi yapımcı PGA (Producers Guild of America) ödülünü kazanmıştı. Film ayrıca, en iyi animasyon filmi, yönetmen, senaryo ve aktör olmak üzere beş Annie Ödülü (International Animated Film Association- Uluslararası Animasyon Film Derneği) kazandı. Ayrıca en iyi animasyon film dalında Oscar ve Altın Küre'ye de aday gösterildi. Spencer şöyle diyor: “Bence insanlar tipik bir Disney öyküsüne oturmamış olması gerçeğine reaksiyon veriyordu. Sınırları zorluyor olmamızı ve retro bir oyun salonunda gerçekleşmesine rağmen, bir Disney animasyon filmi için tamamen modern hissettikleri bir dünyaya girecek olmamızı beğendiler”.

İlk filmin de yönetmeni olan Rich Moore, yine yönetmenlik koltuğunda oturduğu devam filmi “Ralph ve İnternet”in ana karakterleri için “Ralph ve Vanellope kusurlu karakterler” diyor, “Ama biz onları kusurlarından dolayı seviyoruz” diye de ekliyor. “Oyunbozan Ralph”in senaristlerinden biri olan Phil Johnston ise yeni filmde senarist olmaktan öte Moore ile birlikte yönetmenlik koltuğuna da oturarak geri döndü. O da filmi hakkında şunları söylüyor: “Ralph ve Vanellope birbirilerini kısa bir süredir tanıyorlardı, ama en yakın arkadaş oldular ve biz onları bu yüzden seviyoruz…Ama öyküleri bitmiş gibi gelmiyordu, yaşanması gereken daha fazla macera vardı. Ve özellikle Vanellope, kendi başına yaşamaya başlamıştı.”

Yaşamlarımız bilgisayar oyunu olursa…

“Ralph ve İnternet”, hafta sonu çocuklarınızla beraber ya da çocuğunuz yoksa eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla izleyebileceğiniz eğlenceli bir animasyon filmi. Yani sadece çocuklara hitap etmiyor. Büyükler de filmin satır aralarından günümüzde dünyanın aldığı hâl hakkında okumalar yapabilirler.

Diğer yandan internet diye bilinen ve TDK tarafından “genel ağ” olarak tanımlanan bu içinde her şeyin bulunduğu mecranın nasıl çalıştığını, çocukların anlayabileceği eğlenceli ve esprili bir sunum içeren bir animasyon filminden öğrenmek de ilgi çekici olabilir. Ayrıca filmin müziklerinin de etkili olduğunu belirtelim.

Karton karakterlerin dünyasından büyüklere masallar babında yansıtmalar da içeren bu animasyon seyirliğinin kendi türündeki başarısını vurgulamak ve teslim etmek gerekiyor.

Diğer yandan filmi izlerken, bilgisayar oyunlarının içinde yaratılmış olan hayali karakterlere can katarak anlatılan bu öykü aracılığıyla, acaba yakın gelecekte gerçek yaşamlarımız da birer bilgisayar oyununa mı dönüşecek sorusu aklınıza takılmadan edemiyorsunuz!..