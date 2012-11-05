T24 LogoT24 Logo

Bülent Şık

bulentilgaz@yahoo.com

05 Kasım 2012

Yıllardır zehir yiyoruz

Ölüm üzerine güzel bir yazı yazamazsınız. Yazdığınız yazıya güzel denmesi içinize sinmez; içinize oturur

Ölüm üzerine güzel bir yazı yazamazsınız. Yazdığınız yazıya güzel denmesi içinize sinmez; içinize oturur.

Ölüm orucu bilinen oruca benzemez, sonunda birileri ölür. Birilerine ne kadar anlaşılmaz gelse de ölüm orucuna yatarsınız; yatarsınız, çünkü bir şeylere karşı koymak, sesinizi duyurmak için elinizdeki tek şey bedeninizdir. Nihayetinde oda tükenir. Ölünür. İftarla sona ermez, iftar sonrası gelen doygunluk ve rahatlama da yoktur. İnsanlar acı çekerek ölür. Görmezden gelen ve çözüm iradesine sahip herkese bunu hatırlatmak gerekiyor belki.

Gıdalarımızda bulunan zehirli kimyasal madde kalıntılarının yol açtığı sağlık sorunları hakkında bir yazı yazmıştım, gönderemedim. Önemsiz bir soruna değinen bir yazı değildi. Gönderemedim, çünkü mevcut durum her şeyi önemsiz kılıyor. Ölüm oruçları sonunda birilerinin ölümüne veya sakatlanmasına yol açmadan son bulmalı. Yıllarca bir gıda mühendisi olarak beslenme, açlık sorunu, kamu sağlığı alanlarında çalışıp, kafa yormama rağmen insanı çaresiz bırakan böyle bir durum karşısında mesleğimden utanıyorum. Hiçbir şey yapılmıyor. Sonunda ne olacağı bekleniyor???

Cezaevlerinde yıllardır sürekli ölüm oruçları olmasına rağmen; bir kez daha, bu toplum nasıl bu kadar duyarsız kalabiliyor diye düşünmeden edemiyorum.

 Belki bir toplum değiliz.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

bülent şıkcezaevleriölüm oruçlarıaçlık sorunutoplumduyarsız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

Yazarın Diğer Yazıları

T24'e veda

Bir okur olarak kuruluşundan bu yana beğeni ile izlediğim T24’ü izlemeye elbette devam edeceğim. T24\'e artık yazmayacağım

Küçükken sahipsiz çocuk, büyüdüğünde tutuklu öğrenci

Çocuklarını seven bir toplum muyuz? Ne onlar büyürken sağlıklarını önemsiyoruz, ne de büyüdüklerinde. Yapılan açıklamalara göre öğrenim görürken tutuklanan öğrenci sayısı altı yüz civarında

İşçi ölümleri kader mi?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bazı hükümlerinin yürürlüğe girme tarihinin ertelenmesini öngören bir yasa teklifi şu an Mecliste görüşülmeyi bekliyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24