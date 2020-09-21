CHP ekonomide ne yapar? İyi Parti, HDP, DEVA, Gelecek Partisi, Sol Parti ne yapar?

CHP iktidarda olsa ekonomiyi nasıl yönetir? İyi Parti, HDP, DEVA, Gelecek Partisi, Sol Parti nasıl yönetir? Bu soruyu çarşamba günü T24 canlı video yayınında bu partilerin ekonomi kurmaylarına soracağım. Muhalefet partileri iktidara geldiklerinde ekonomiyi krizden nasıl çıkaracaklar, gerçekten merak ediyorum. Seçimi kazanmanın yolu buradan, halkın alternatif Türkiye hayaline ikna edilmesinden geçiyor bence.

Bütçe üzerinde büyük bir yüke dönüşen kamu-özel işbirliği projeleri kamulaştırılacak mı mesela? Yoksa dolar bazında verilen araç, hasta, yolcu garantileri TL’ye mi çevrilecek?

T24 yazarı Mehmet Tezkan’ın büyük bir kara deliğe dönüştüğünü anlattığı Çanakkale’deki 1915 Köprüsü’nün inşaatına ne olacak? İptal mi edilecek? Ertelenecek mi? Şartları gözden mi geçirilecek?

"Ekonominin lokomotifidir, istihdam kaynağıdır" diye inşaatı desteklemeye devam mı? Yoksa "İnşaat artık başının çaresine baksın, bundan böyle yüksek teknoloji ve tarımdan başkasına destek yok" mu denecek?

Kamu bankaları tarafından zorla yaşatılan "zombi" şirketlere ne olacak?

Kamu bankalarına ne olacak?

Turkcell’e ne olacak? Türk Telekom’a ne olacak? Varlık Fonu’na ne olacak?

Cari açığın en büyük kaynağı olan enerji ithalatıyla nasıl baş edilecek? AKP’nin yaptığı gibi kömür santrallerine ağırlık vererek mi? Yoksa yenilenebilir enerji kaynaklarını, rüzgarı, güneşi daha da fazla destekleyerek mi? Rüzgar ve güneşin Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılaması mümkün mü? Bunun projeksiyonunu yaptınız mı?

Akkuyu nükleer enerji santrali ne olacak? Kapısına kilit mi vurulacak?

Ve yanıtını merak ettiğim daha pek çok soru...

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"Çok şey istiyorsun!" diyeceksiniz. İyi de dünyanın başka bir ülkesinde yaşıyor olsak seçmen olarak bu soruların yanıtlarını bilecektik.

İngiltere’de geçen yıl Boris Johnson’a kaybeden İşçi Partisi’nin lideri Corbyn 105 sayfalık bir manifesto ile iktidara geldiğinde hangi politikaları izleyeceğini ilan etmişti mesela. İşçi Partisi kazansa beş yıl içinde 75 milyon sterlin yatırımla 150 bin sosyal konut üretilecek, birden fazla evi olanlar ekstra vergilendirilecek, British Telecom’un bazı bölümleri kamulaştırılacak, bu sayede halka ücretsiz geniş bant internet sağlanacak, demiryolu ve su şirketleri devletleştirilecekti.

Amerika’da Demokrat Parti’nin başkan adaylığı için Joe Biden’la yarışıp kaybeden Bernie Sanders de, Beyaz Saray'a gelse neler yapacağını madde madde açıklamıştı. Büyük kısmı yenilenebilir enerjiye, 50 trilyon dolarlık yatırım yapılacaktı; Sanders buna "Yeşil devrim" adını veriyordu.

Türkiye’yi bu saatten sonra ekonomik durgunluk ve krizden ancak yeni bir iktidar ve daha önemlisi, yeni bir ekonomik program kurtarır.

Ama biz bunun yerine Atatürk mü, Mustafa Kemal mi demek gerektiğini tartışıyoruz hâlâ. Alternatif ekonomi programını, enerjide, inşaatta, tarımda neler yapılacağını, Türk Telekom’a, Turkcell’e, Varlık Fonu’na, şehir hastanelerine, otoyollara ne olacağını tartışma zamanı geldi de geçiyor.

T24’ün 23 Eylül Çarşamba günü düzenleyeceği online toplantı bir başlangıç olur belki. Bekleriz...

"Ekonomi nasıl kurtulur?"

Siyasi partilerin ekonomi kurmayları 23 Eylül’de, T24 yayınında Türkiye’yi krizden çıkaracak alternatif ekonomi politikalarını tartışıyor.

Sabah oturumu (11.00)

CHP - Prof. Dr. Selin Sayek Böke

HDP - Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu

SOL Parti - Prof Dr. Hayri Kozanoğlu

Öğleden sonra oturumu (14.00)

İyi Parti - Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu

Gelecek Partisi - Kerim Rota

DEVA - Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli