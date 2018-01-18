T24 LogoT24 Logo

Barış Soydan

bar.soydan@gmail.com

18 Ocak 2018

Apple, Fransa ve Çin'de soruşturulurken Türkiye'de aldırış edilmemesi

Amerika’daki, Fransa’daki, Çin’deki tüketicilerin hakları var da, Türkiye’deki tüketicilerin hakları yok mu?

Teknolojide son dönemin en önemli haberlerinden biri, Apple'ın eski iPhone’ları bilerek yavaşlattığının ortaya çıkmasıydı.

Her şey, Reddit sitesinin bir üyesinin, iOS’un (Apple’ın işletim sistemi) yeni sürümünü indirince iPhone telefonunun yavaşladığını fark etmesiyle başladı.

Bunu Reddit’te yazınca, Geekbench sitesi, iPhone 6s ve iPhone 7’nin performansını, Apple’ın farklı işletim sistemlerinde (iOS) test etti.

Testlerde iOS 10.2 ile çalışan iPhone 6S’ler daha yüksek puan alırlarken, iOS 10.2.1 ile (Daha yeni sürüm) çalışan cihazlar daha düşük puan aldılar. iOS 11.2 sürümüyle çalıştırılan iPhone 6S’ler ise tüm sonuçların en düşüklerini elde ettiler.

Sonuç: iPhone’un eski modelleri, yazılım güncellendikçe yavaşlıyordu.

Test sonuçları büyük tartışma yarattı. Bir süre sonra Apple’dan “Telefonları biz yavaşlattık ama bir sorun, neden yavaşlattık” itirafı geldi.

Denilene göre bunu, eskiyen pilin telefonun aniden kapanmasına yol açmasını önlemek için yapmışlardı. Çünkü  telefon yavaşlayınca, bataryadan daha az enerji çekiyor, yani daha az yoruluyordu.

Bu gerekçe herkesi ikna etmedi. Apple’ın eski modelleri yavaşlatmasının asıl sebebinin, tüketicileri iPhone’un yeni modellerini satın almaya itmek olduğu söylentisi yayıldı.

Bu doğru mu, değil mi, bilmiyoruz. Ama ortada en azından etik bir sorun olduğu açık: Apple’ın kullanıcılara bilgi vermeden, onların onayını almadan telefonlarını yavaşlatması normal bir durum değil.

O nedenle Amerika’da davalar birbirini kovaladı. Ama Apple işini sağlam kazığa bağlamıştı: iOS’un yeni sürümü indirenlerin “Kabul ediyorum” diye tıkladığı sözleşme, şirkete olağanüstü yetkiler veriyordu.

Yine de şirketin başının ağrıyacağı kesin. Mahkemeler uzun sürecek. Muhtemelen her aşaması medyada geniş biçimde yer alacak.

Üstelik Apple sadece Amerika’da değil, dünyanın başka yerlerinde de davalarla karşı karşıya.

Paris Savcılığı, bir tüketici derneğinin şikayetinden yola çıkarak Apple hakkında "hilekarlık" da dahil bir dizi iddia hakkında soruşturma açtı.

Ardından Çin’in "Şangay Tüketici Konseyi" (Konu Çin olduğuna göre bunun bir sivil toplum kuruluşu değil yarı resmi bir kurum oluğunu tahmin etmek zor değil), Apple'a, eski iPhone’ların yavaşlatılmasının tüketiciye etkileriyle ilgili bir dizi soru iletti. Ve yanıtlaması için bu Cuma'ya kadar (19 Ocak) süre verdi. Yanıtlar tatmin edici olmazsa şirket orada da davayla yüz yüze kalabilir.

Peki Türkiye? Amerika’daki, Fransa’daki, Çin’deki tüketicilerin hakları var da, Türkiye’deki tüketicilerin hakları yok mu?

Gece atılan bir tweet’ten anında haberdar olup yazarını sabaha karşı evinden yaka paça almaya mahir devletimiz, Apple’la ilgili iddiaları inceleyecek zamanı henüz bulamamış olmalı ki, kamuoyuna yansıyan hangi bir inceleme, soruşturma olmadı.

Bunun sebebi, adaletin Türkiye’deki asli görevinin devleti vatandaşlardan korumak olması; vatandaşı, devletten ve şirketlerden korumanın bu coğrafyada adaleti ilgilendirmemesi olabilir mi?

Yok canım, nereden çıkartıyorum bunu.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

applesoruşturmaiphoneyavaşlatmaios

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Yazarın Diğer Yazıları

Murat Ülker yönetim kurulu başkanlığını neden devretti?

Ülker Grubu bir yandan borçlarını temizlerken bir yandan da yurtdışında yatırım yaparak büyümeyi sürdürüyor

Bankalara ceza: Bakanlık bu kez haklı, derdim, eğer kamu bankalarına da kesilse!

İktidarın bankaları daha fazla kredi vermeye zorlamak için Rekabet Kurumu’nun soruşturmalarını Demokles’in kılıcı gibi kullanması, pekala muhtemel

Kenevir ihraç edecek, güvenli bölgeye 2 milyon göçmen yerleştirecektik...

Yerli otomobilin gerçekten yılda 175 bin araç satacağına inanıyor musunuz? Peki

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24