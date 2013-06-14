Yeni bir 'park' hayatı: Dönüşüme karşı direnen devlet

Son üç günde başlanan iki yazı yarım kaldı. Bu üçüncü deneme.

Konu, Gezi Parkı eylemlerinin devlet-sivil toplum ilişkileri üzerindeki olası dönüştürücü etkisi. Devletin takınacağı tutum üzerinden konuyla ilgili bir akıl yürütme çalışması.

Ancak iktidar yazıyı bir türlü yazdırmıyor. Önce ‘acaba barışçıl bir şekilde çözmek mi istiyorlar?’ dedirten görüşme teklifi. Hemen ertesi gün bunun tam tersini söyleten ölçüsüz ve izansız polis müdahalesi. Sonrasında sorularla dolu ne deve ne kuş misali bir referandum lafı.

Aydın Ağabey’in (Engin) “Eğer yazı yeterince iyi olmadıysa, acımadan tamamen silip, boş ekrana sıfırdan tekrar yazmaya başlanır” şeklindeki gazetecilik tavsiyesini bu defalık kulak arkası edip, yarım kalan yazıları da kullanarak üçüncü bir denemeye girişelim.

İlk yazının girişi şöyleydi:

“Gezi Parkı’nın içinde birçok yenilik barındıran farklı bir protesto anı olduğundan ve devlet-toplum ilişkilerinde büyük dönüşümlere neden olacağından bahsetmiştik. Çeşitli devlet yetkililerinin son günlerde verdiği yumuşatıcı demeçler ve Çarşamba günkü Başbakan Erdoğan’la görüşme bunun ilk işaretleri olabilir.

Olabilir demek lazım çünkü bu gelişmelerin sonu belirsiz. Tüm bu girişimler, merkezi otoritenin protestoların ‘gazını almak’ için uyguladığı bir taktik de olabilir. Öyle ya devlet alışılmış kaba şiddet kullanımı yoluyla eylemlerin önünü alamamakta. Ezberi bozulunca da stratejisini değiştirip, daha incelikli kontrol mekanizmalarını kullanmaya başladı diye bir yorum yapılabilir.

Erdoğan’ın Gezi Parkı’ndan bir heyet ile yapacağı görüşmeden çıkacak sonuç, bu durumun belirleyicisi olacak. Devletin samimiyetine inanmak elde edilecek somut kazanımlara bağlı. Taleplerin birçoğunun kulak arkası edilmesi durumunda, bu görüşmenin bir göz boyama taktiği olduğu ayan beyan ortaya çıkacak.

Sizce hangisi olacak?”

Temkini elden bırakmadan sorulmuş soruyu “Devletin bugüne kadarki yaklaşımı göz önüne alındığında, ikinci seçeneğin gerçekleşmesi pek muhtemel...” diye cevaplayıp devam edecekken, devlet hiç uzatmadan cevabı Salı günü kendisi verdi.

Bunun üzerine ikinci yazıya şöyle bir giriş yapıldı:

“Artık iktidarın durumdan nasıl ders çıkardığı belli oldu. Ayan beyan ortaya çıkan yeni strateji böl-ve-yönet. Ana akım medyanın da çanak tuttuğu bu stratejiye göre, heterojen eylemci grubu içerisinde eski tip ayrımlara başvurarak masumlar-marjinaller ikiliği yaratılmaya çalışılmakta. Kullanılan söyleme göre, Gezi Parkı’nda nöbet tutanlar, naif, iyi niyetli ve ‘marjinal’ gruplar tarafından kandırılmaya açık ‘çocuklar’.

Uygulamada olan ise ‘toptan yok et’ anlayışı. Eylemin kamuoyunun gözündeki haklılığının altını oymak bir yana, dokunulmayacağı söylenen ‘masumlar’ da atılan gazdan aynı yoğunlukta nasibini almakta.”

***

Şimdi elimizde, yapılan bir görüşme ve ortaya atılan referandum önerisi bulunmakta. Fakat, bu hiç de siyah-beyaz bir konu değil. Çünkü, her ne kadar ilk bakışta iktidar tarafından atılmış olumlu bir adım olarak gözükse de, birçok soruyu beraberinde getiriyor.

Sorular neler mi?

Eğer referandum siyasetin düzenli uygulanan bir mekanizması değilse ve sadece olağanüstü durumlarda başvurulan bir yöntem ise, üzerinde oylamaya gidilecek konu siyasetin var olan diğer karşıtlıkları ve sorunları arasında kaybolup gitmez mi? Şöyle ki, suyu içine çektikçe şişen bir sünger misali, birikmiş tüm sorunlar aynı çuvala atılıp, kemikleşmiş siyasi bölünmelere göre oy verilmeyeceğinin bir garantisi var mı?

Demokrasi sadece sayılara ve çoğunluğa dayalı bir şeklide yürütülen bir sistem midir? Söz konusu olan çevre ve kentsel planlama olduğunda, Anglo-Sakson’ların kullanımıyla “kamusal müşterek iyi”nin (public good) sağlanabilmesi için kararlar sadece çoğunluğun dediğine göre mi belirlenir? Yoksa, bilimsel veri ve önerilerin de hesaba katıldığı kararlar alınabilir mi?

Böylesine bir referanduma tarafların eşit şartlarda katıldığını varsayabilir miyiz? Çünkü, bir tarafta sivil toplumdan gelen talepleri kabul etmeyi ‘taviz’ veya ‘geri adım atma’ olarak gördüğünden kazanmak için her tür imkanını muhtemelen kullanacak bir iktidar var. Öte tarafta ise, sesini duyurmak için elinde sadece sosyal medyası ve alternatif haber kanalları olan kaynakları görece kısıtlı sivil toplum aktörleri.

Bu sorular Gezi parkı özelinde daha da çeşitlendirilebilir.

Hakkında mahkemenin verdiği bir yürütmeyi durdurma kararı varken, böyle bir referanduma neden ihtiyaç duyulur?

Referandum kararının açıklandığı toplantıya Taksim Dayanışması’nın -ki uzun zamandır yürütülen kampanyanın koordinasyonunu ve yol haritasını belirleyen örgütlenmedir- katılmaması, alınan kararın meşruiyetini gölgelemez mi?

Referandum, toplumsal hassasiyetin üst noktalarda olduğu nükleer santral, HES’ler, GDO, Kanal İstanbul gibi sırada bekleyen diğer çevre konularında da uygulanacak bir yöntem olacak mı?

Meşruiyet sınırlarının çok ötesine taşan polis şiddetini ne yapacağız?

Bu sorular ışığında denilebilir ki, demokrasi sadece kurumlarıyla var olan bir sistem değil. Demokrasiye ait bazı mekanizmaların seçilip uygulanması hiç değil. Demokrasi dediğimiz iç tutarlığı ve bütünlüğü olan bir sistem.

Demokrasinin olmazsa olmaz kurum ve mekanizmalarının içinin nasıl doldurulduğu en önemli noktalardan biri. Bu da devlet sivil toplum arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğundan geçmekte. Diğer bir deyişle, demokrasi sadece bazı kurumların varlığıyla değil, bunun ötesinde devlet-toplum ilişkilerinin niteliğine göre belirlenen bir sistem.

***

Öte yandan, referandum önerisi, her ne kadar bu aşamada derde deva olmasa da, siyasi açıdan sembolik bir öneme sahip. Evet, bir dolu soru(n) içeriyor; Taksim Dayanışması ve eylemcilerin büyük çoğunluğu bazı tarafından haklı gerekçelerle kabul edilmiyor.

Modern Türkiye tarihine bakıldığında, devletin aşırı merkezi ve dışlayıcı bir şekilde kurgulandığı aşikar. Taleplere kulaklarını tıkayıp, itirazlar yükseldiğinde toplumdan bağımsız olarak belirlenen menfaatlere dayanarak- toprak bütünlüğü, laiklik, devletin bekası gibi- ceberut bir anlayışla bu talepleri bastırdığı da ortada. AKP hükümetinin de yola ‘mağdur olma’ siyasetinden çıkıp ‘mağdur etme’ siyasetine savrulduğu düşünülürse, önümüzde aktörleri değişse de var olmaya devam eden dışlayıcı bir devlet anlayışı bulunmakta.

Böyle düşünüldüğünde, varsın göstermelik bir göz boyama taktiği olsun. Sivil, komplosuz, dış mihraksız Gezi Parkı direnişi, devleti alışık olduğu sosyal hareketleri bastırma, kontrol etme ve dışlama yöntemlerini kullandırtmıyor.

Bergama Hareketi’nin 1990’lardaki mücadelesinden bir örnek açıklayıcı olacak: Bergama köylüleri, Türkiye’nin taraf olduğu Bergen Antlaşması’na dayanarak, Ovacık altın madeni için bir referandum düzenlenmesini talep etmişlerdi. Ancak dönemin hükümeti, Türkiye’nin taraf olduğu bu antlaşmayı çiğneyerek, resmi bir referandum düzenlememişti. Bergama köylüleri de sadece sembolik bir anlamı olan kendi gayri-resmi referandumlarında altın madenine hayır diyebilmişti.

Kısaca, Gezi Parkı eylemcileri her ne kadar hükümetin önerisiyle yetinmeyip, haklı gerekçelerle direnişlerine devam etseler de, ortada hiç de azımsanmayacak bir kazanım var. Devletin dışlayıcı tutumuna bir çentik atılmış durumda. Bu çentiğin büyüyüp, yurttaşların karar alma mekanizmalarına dâhil olmasını sağlayacak bir yarığa dönüşmesi ise bir şeye bağlı: Gezi Parkı’nda şekillenmekte olan dayanışmacı, sivil ve şiddetsiz yeni ‘park hayatının’ devamlılığı ve toplumsal hayata nüfuz etmesi.

Şimdi yazıya noktayı koyup, kaydetmeli. Yoksa, her an yeni bir gelişme olabilir ve yazı yine çöpe gidebilir.

Gezi Parkı direnişinin şu ana kadarki esas kazanımı olan sivil toplum içerisinde ortaya çıkan dönüşüm ise bir sonraki yazının konusu olsun.