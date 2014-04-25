Osmanlıda işçi haklarını savunan Ermeni mebuslar

Osmanlı hükümeti hürriyetin ilanından sadece iki buçuk ay sonra yükselen grevleri önlemek için Ta’til-i Eşgal Cemiyetleri Hakkında Kanun-ı Muvakkat’ı kabul etmişti. 1909 yılında ise Ta’til-i Eşgal (Grev) Kanunu kabul edildi. Kanun 1936 yılında ilk İş Kanunu’nun kabulüne kadar yürürlükte kaldı. Kanun ile umuma müteallik hizmetler gören kurumlarda çalışanların sendikalaşma hakkı kesinlikle yasaklanmış ve önceden kurulan sendikaların varlığına da son verildi. Yasağa aykırı davranan işçilerin 1 hafta ile 6 ay arasında hapis ve para cezasına çarptırılması öngörüldü. Yasa ile kurulmuş bulunan sendikalar da feshedildi.

Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında kanun üzerinde yoğun tartışmalar yaşandı. Bu görüşmelerde azınlık mebuslar sendika ve işçi haklarının önde gelen savunucuları idi. Ermeni mebuslar Zohrab, Vartkes, Muradyan Efendiler sendika hakkının yasaklanmasına karşı çıkarken, Nezaret Mektupçusu Ali Bey ile Dahiliye Nazırı Ferid Paşa sendikaların yasaklanmasını savundu. Sendikaların yasaklanma gerekçeleri arasında sendikaların siyasetle uğraşacakları, siyaset yapacakları iddiası da yer almaktaydı. Ali Bey, sendikaların iktisat adı altında siyaset yapacakları için yasaklanmasını istiyordu.

Kanunun müzakereleri sırasında sendikaların yasaklanmasına ilişkin ileri sürülen görüşlerden biri özellikle önemlidir. Dahiliye Nazırı Ferid Paşa’nın müzakereler sırasında yaptığı konuşmada yer alan görüşleri yasaklamanın sosyal-sınıfsal özünü açıkça ortaya koymaktadır.

“Mücerrebdir [sınanmıştır], şimdiye kadar nerde sendika teşekkül etmiş ise, orada daimi surette sermaye aleyhinde bir esas teşekkül etmiştir. (…) Onun için, burada sermayedaranı daimi surette tehdit altında bulunduracak sendikaların teşkili muzırdır. Muzır olduğundan dolayı Hükümet teşkiline mani olmuştur. (…) Onların teşekkül etmesi (…) üzerine, sermaye sahipleri büyük tehdit altına alınmıştır. Biz ise sermayeye muhtacız ve ona muhtaç olduğumuz bir zamanda, sermayeyi tazyik altına almak caiz değildir.(…) Şimdiki halde sendikanın teşkiline lüzum yoktur. Ne vakit oraya gelirsek, o vakit tetkik olunur. Memleketin ahval-i maliye ve iktisadiyyesi terakki ederse, sendika lâzım mıdır, değil midir? O vakit bahsedilir (alkış). Şimdiki halde hiç lüzum yoktur”

Dahiliye Nazırı, sendikaların sermayeyi ürküttüğünü ve tehdit ettiğini; sendikaların oluşumunun sermaye aleyhtarı olduğunu söyleyerek açık bir biçimde sermayedar sınıfların kaygılarına tercüman olmaktadır.

Ermeni mebusların sendika ve işçi hakları savunusu

Ferid Paşa ve Ali Beyin sendikaların yasaklanmasına yönelik bu görüşlerine karşı çıkanlar arasında üç Ermeni mebus dikkati çekmektedir. Ta’til-i Eşgal müzakereleri sırasında işçi haklarını yoğun biçimde savunanlar arasında yer alan üç Ermeni mebus Vartkes Serengülyan, Krikor Zohrab ve Hamparsun Muradyan’dır. Bu üç mebus sendika hakkının ve amele hukukun ateşli savunucuları arasında yer almıştı.

Zohrab Efendiye göre Avrupa’da sendika kurmak insanların tek başlarına yapamayacakları şeyleri “birleşik tevhid-i mesai etmek, tevhid-i meşveret etmek” demekti. Zohrab Efendi işçiye sendika kurmayacaksın demenin “ezilip kalacaksın, mahvolup gideceksin anlamına geldiğini belirtmektedir.

Vartkes Serengülyan

Vartkes Efendi ise Dahiliye Nazırı Ferit Paşa’ya şu cevabı verir:

“Ecnebi sermayedarlar Avrupa’da iş göremez. Çünkü Avrupa’da sermayeleri yüzde on kazanır. Bizde yüzde elli kazanır. Ve bunu nerede kazanırlar. Heyet-i kiram? Benim ve sizin cebinizden değil. Ya? O bizim ayak altında ezilen binlerce ahalinin göğsünden, yüreğinden çekip kazanırlar. Bizim ahalimizin kanını, bizim ahalimizin terini düşünmüyoruz da, bu sermayedarları düşünüyoruz. Bakınız, ecnebiler kendi menfaatlerini düşünüyorlar. Bizim bu ecnebi sermayedarlar zarar-dide olmasındlar diye, bizim altı yüz bin, bir milyon amelemizin hukukunu izale etmek istiyoruz (…). O halde rica ederim, öyle ecnebi sermayedarlar zarar-dide olacaklar, gelmiyecekler diye, biz ahalimizin hukukunu azyi etmeyelim”

Varktes Efendiye göre Avrupa’da işverenler tarafından sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar köpek gibi çalıştırılan işçiler kendilerinin hukukunu sermayedarlara karşı korumak için sendikalarda birleşmişlerdir.

Zohrab Efendi sendika hakkının yasaklanmasının sosyalizm gerekçesine dayandırılmasının korkutma ve ürkütme amacıyla yapıldığını söylemektedir. Zohrab Efendiye göre mazlum, hürriyetperver ve ezilmiş olan kişilerin cemiyetin hasmı ve cemiyet için tehlike olarak gösterilmesinin kabul edilemez.

Krikor Zohrab

Zohrab Efendi, sendika ve grevlerin işverenleri korkutacağı yolundaki sözlerin, gerçekte “ecnebi sermayedarların vasıta-i neşir ve efkarı olan gazetelerin her gün neşrettiği makalat” olduğunu belirterek bunların hiçbir zaman Meclis için düstur olamayacağını savunmuştu.

Muradyan Efendi ise farklı etnik kökenlere sahip amelelerin ortak çıkarlarına vurgu yapar:

“Bütün dünyada bulunan amelelerin menfaati müşterektir. İster istemez bunları ne vakit ki biz istiyoruz. Bugün birbirini kıran Ermeni, Türk ve Kürt ahali ameleler artık birbirini kırmazlar. Onlar anlarlar ki o vakit kendi menfaatleri müşterektir. Onlar anlıyorlar ki hepsi sabahtan akşama kadar çalışıyor. Kan ter içinde kalıyor. Fakat aç kalıyor. O halde onlar anlarlar ki birbirine daha ciddi sarılırlar. O vakit millet ve emzhep meselesi ortaya girip de birbirini kırdıran tatilin semeresi meydandan gaybolur. (...) Ben taaccüp ediyorum ki siz, hepiniz elli bin fakir fukaranın mebusu olduğunuz halde gelmiş burada oturup onların ahvalini düşünmüyorsunuz.”

Üç Ermeni Mebusun 1909 Ta’til-i Eşgal görüşmeleri sırasında sendika yasağına karşı yaptıkları konuşmalar ve resmi görüşe yönelik eleştiriler aradan geçen yüz yıl boyunca da güncelliğini korumuştur.

Hamparsun Muradyan

Ermeni Mebusların akıbetleri

İstabul Mebusu olan Krikor Zohrab, üç dönem milletvekili seçildi. Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın “sosyalist” olarak anılan, en aktif milletvekillerinden biriydi ve etkileyici konuşmasıyla ünlüydü. Yalnızca Ermeni toplumunun sorunlarını dile getirmedi. Bir bütün olarak Osmanlı toplumunun ve devlet yapısının modernleşmesi için çalıştı. 24 Nisan 1915 günü tutuklandı. Zohrab Urfa yakınlarında İttihat Terakki tetikçisi Çerkez Ahmet ve Nazım tarafından başı taşla ezilerek öldürüldü. (daha fazla bilgi için: Krikor Zohrab Kimdir?) Erzurum mebusu olan Vartkes Serengülyan 1915 tehciri sırasında, tutuklanıp işkence görerek öldürüldü. Mecliste sosyalist olduğunu ifade eden Adana (Kozan) mebusu Hamparsum Muradyan 1915’te Develi’de idam edildi.

24 Nisan’ın 99. yıldönümünde bütün Medz Yeghern kurbanlarını anarken, emek savunucusu üç Ermeni mebusu özel olarak hatırlatmak istedik.

Kaynakça

Bu yazıda yer alan Ta’til-i Eşgal’e ilişkin Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında yapılan görüşmeler Profesör Mesut Gülmez’in aşağıdaki çalışmalarından aktarılmıştır

Gülmez, Mesut (1983). Türkiye Belgesel Çalışma İlişkileri Tarihi (1936 Öncesi), Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.

Gülmez, Mesut (1991). Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi), 2. Basım, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.