Yazar Attilâ Şenkon: Bir cümleyi, artık daha iyisini kuramayacağıma inanana kadar bozup baştan kurarım

19 Temmuz 2020
Attila Şenkon; bir mimar olarak çizgilerle neyi nasıl kuruyorsa, bir yazar olarak da sözcüklerle benzer bir inşa alanında dilin ve toplumda olması gereken hassasiyetlerin savunmasını yapıyor yazan biri olarak. Çocuk Edebiyatı'ndan modern, çağdaş Türk Edebiyatına sessizce kalıcı bir şekil veriyor. Kendi masalsı üslubuyla gerçekte hayattın acımasızlığından sözler ederek.
Çocukluktan yetişkinliğe, Cumartesi Anneleri'nin yalnızlığından Gezi Direnişi'ne haklı olmanın zalimliğiyle değil, nazik olmakla yapıcı ve ısrarlı bir yaklaşımıyla yakın tarihimize ve bizim edebiyatımıza ve bizim gündemimize dair söyleştik.
A. Şenkon: Çocuklara yazmanın sorumluluğu gerçekten büyük. Çocuk kitapları yayıma hazırlanırken editörün yanı sıra bir pedagogun da dosyayı okuyarak yazarı yönlendirmesi, uyarması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de çocuk kitaplarında denetimli bir üretim ne yazık ki yok. Raflar dili bozuk, iletisi çarpık kitaplarla dolu. Yazar ve yayımcının bu özensizliği karşısında görev anne babalara, çocuklara kitap alacak yetişkinlere düşüyor. Çocuk kitabı yazmaya yazarlığımın yirminci yılında, kendim de bir çocuk yetiştirdikten sonra cesaret edebildim. Çocuklar Geveze Kitap'ı çok sevdiler. Okullardaki söyleşiler ve imza günlerinde devamını istediklerini duyunca kırmadım onları, macera Geveze Kitap Tatilde ile sürdü. Dizinin üçüncü kitabı Geveze Kitap Ünlü Oluyor epeyce yol aldı, ancak ne zaman okura ulaşacağı konusunda fikrim yok.
A. Şenkon: Dil konusunda çok titizim ve onun hasar görmesine asla izin vermem. Bir cümleyi, artık daha iyisini kuramayacağıma inanana kadar bozup baştan kurarım. Yazdıklarına benim kadar kıyabilen başka yazar var mı bilmiyorum? Gereksiz bir sözcüğün hatta noktalama işaretinin bile metnimde yeri yoktur. Sözü fazla uzatmadan, lafı dolandırmadan söylemeyi severim. Yazarken de yaşarken de az ve özden yanayım.
A. Şenkon: Okurların yazar seçmek gibi bir şansları var. Oysa biz yazarlar okurumuzu seçmek gibi bir lükse sahip değiliz. Bugüne değin yayımlanmış kitaplarımın hiçbirini okuru hedefleyerek yazmadım. Sanat, "nabza göre şerbet vermek" olmamalı. Otuz yıl içinde edindiğim okurlarıma karşı bir sorumluluğum var. Onları yanıltmak istemem. Birbirimizi anlıyoruz, birlikte olmaktan mutluyuz.
A. Şenkon: Her öykünün, her romanın mutlaka bir çıkış noktası vardır kuşkusuz. Gökkuşağına İki Bilet Ziya Bey, Işık ve Nur üzerinden yaşamı sorguladığım, "Hayat nedir?" sorusuna kendimce yanıt aradığım bir romandır. Topluma öğreti aşılamak gibi bir düşüncem olmadı hiç. Edebiyatta didaktik anlatımı sevmem. Yazdığım öykü ve romanlarda bundan özellikle uzak durmaya çalışırım
A. Şenkon: Satırlarıma, yazma aşkından yansıyan genel bir coşkuyu kastediyorsunuz sanırım. Yoksa hüzünlü bir konuyu işlerken kendimi içeriğe kaptırmamam mümkün değil. Söz gelimi Cumartesi Anneleri'ni anlattığım Telef'i yazarken kalemi bırakıp hüngür hüngür ağladığım zamanlar oldu. Metnimle arama ne mesafe ne de kural koyarım. Birbirini koşulsuz seven iki yakın dostuz biz.
A. Şenkon: Telef, gözaltında göz göre göre kaybedilenlere ve onları arayan yakınlarına yakılmış bir ağıt roman. Canından ümit kestiği oğlunun, kardeşinin, kocasının kemiklerini bulma derdindeki insanların acısını anlatırken, konuya politik ya da etnik değil, tamamen edebi açıdan yaklaştım. Yıllardır sürdürdükleri onurlu direnişlerine bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana.
A. Şenkon: Tasarım süreci birbirine çok benziyor. Mimarlıkta da edebiyatta da kafanızda yarattığınız bir düşü olgunlaştıktan sonra kâğıda aktararak karşınızdakilere sunuyorsunuz. Birinin malzemesi çizgiler, diğerininki ise sözcükler; aradaki tek fark bu. Yaptıklarımı göstermek yerine onların görülmesini beklemeyi seçmiş biriyim. Öykü ve romanlarımda çaktığım kıvılcımların yangına dönüştürülmesini okura bırakmayı seviyorum.
A. Şenkon: Sondan başlayarak yanıtlayayım. Haftanın her günü perşembe olsaydı, öykü kişisi küçük Gülnaz eminim çok sevinirdi. Haklısınız, metinlerimde masalsı bir yaklaşım var. İyilerin mutlaka kazanacağı bir dünyaya olan inancımı yitirmediğim sürece de bu yaklaşımımdan vazgeçmeyeceğim. Baskısı tükenen eski öykü kitaplarım zaman içinde İletişim Yayınları tarafından okurla buluşturulacaktır.
A. Şenkon: Her koyun kendi bacağından asılır. Yazar özensiz bir metnin altına imzasını atmayı kendine yakıştırıyor, yayıncı da dili bozuk bu baştan savma metinleri olduğu gibi basmaya utanmıyorsa bunun bedelini yazının kalıcılığı karşısında iki taraf da er geç öder.
A. Şenkon: Pandemi sürecindeki zorunluluk dışında otuz yıldır yazarken hiç eve kapanmadım. Tam tersine, yazarken hayatın içinde, insanlarla yan yana olmayı severim. Kendime ait bir çalışma odam var elbette. Üç duvarı kitaplıkla çevrili bu odanın ortasındaki masada, yazdığım metnin ruhuna uygun müzikler dinleyerek çalışmayı severim. Yalan Satıcısı'nı yazarken durmadan Nilüfer şarkıları dinlemiştim, yeni tamamladığım romanda ise bana Kimseye Etmem Şikâyet şarkısıyla Müzeyyen Senar eşlik etti.
A. Şenkon: Kalbinde Gezi Direnişi yer alan Yalan Satıcısı, yazarın da doğrudan metne katıldığı çok katmanlı bir roman. Sır taşımaktan çok, içinde sürprizler barındıran, farklı okumalara açık bir kurgusu olduğunu düşünüyorum. Yalan Satıcısı'nı büyük bir keyifle, eğlenerek yazdım. Dilerim aynı tadı okurlar da alır.
A. Şenkon: Beni derinden etkileyen ilk kitap, Olmayan Ülke'de hiç büyümeden yaşayan bir çocuğun serüvenlerinin anlatıldığı Peter Pan'dır. Yıllar sonra yazdığım ve ilk kitabım Her Gün Perşembe Olsa'da yer alan Yeter Pan adlı öyküyü James M. Barrie'nin bu muhteşem kitabına borçluyum.
A. Şenkon: Gözlem ve duygudaşlık kurma (empati) bu işin olmazsa olmazı. Yazmaya istekli kişinin bütün duyuları sonuna kadar açık olmalı; gözleri kamera, kulakları ses kayıt cihazı gibi çalışmalıdır. Okulu olmayan, diploma alınamayan bir meslek yazarlık. Herkes ancak kendi oluşturduğu okulunda eğitim görür. Bunun için de doğru ustalar seçip titiz okumalar yapması ve hiç durmadan disiplinli bir şekilde yazması gerekir.
A. Şenkon: Ustalar söz konusu olduğunda kimilerinin adını anmayı unutarak utanmaktan, genç arkadaşlar hakkında ise yanılmaktan korktuğum için bu tür soruları yanıtlamaktan kaçınıyorum. Yazmaya gönül vermiş herkesin yolu açık, okuru bol olsun.
A. Şenkon: Kitaplarıma gösterdiğiniz ilgi ve sevgi için ben teşekkür ederim.
Şakacı, hikâyesiyle feminist hareketin içinde bir yazan olarak edebiyatın bu yanını bir savunma olarak geliştirme çabasının yanında toplumun bir parçası olarak da tavrını metinlerine sirayet ettirmiş
Mehmet Can Doğan, derinliği algılamada ve ifade edebilmede gözlerinin bilinç düzeyini yüksek tutabilmiş nadir şairlerden biridir
Serdar Aydın'ın Ahmet Oktay poetikası üzerine yazdığı bu kitap bir külliyat niteliğini hep taşıyacak. Ahmet Oktay'a, Serdar Aydın'a ve bana rağmen
© Tüm hakları saklıdır.