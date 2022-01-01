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Aydın Engin

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01 Ocak 2022

Yeni yılın ilk ve en kısa Tırmık'ı…

Daha önce tam on bir cumhurbaşkanı tanımış kıdemli bir gazeteci olarak bu cümlelerden sonraki aşamayı merak etmekteyim

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milattan Sonra 2021'in son günü şu cümleleri kurdu:

"… Bay Kemal, bundan sonra devletin kurumlarına böyle rastgele gidemeyeceksin, bitti artık. Devletin kurumlarına gidebilmek dürüstlük gerektirir, sende bu dürüstlük yok. (…) Sen adam değilsin."

Daha önce tam on bir cumhurbaşkanı tanımış kıdemli bir gazeteci olarak bu cümlelerden sonraki aşamayı merak etmekteyim.

Meselâ aşağıdakine ne dersiniz:

- Hooop lan Dersimli, alırım façanı aşağı. N'oluyor lan öyle? Yok TÜİK; yok MEB kapılarına dayanmaklar. Sen yarın benim kapıya da dayanırsın. Bak anam, bizim Kasımpaşa raconunda kapıya dayanana "Koçum, ufak ufak lacivert ol bakayım. Yoksa oyarız, içine badem koyarız." denir. Haydi şimdi piyizine çökmeden ikile bakayım…

* * *

Yazıyı daha fazla uzatamam. Bu yüksek düzeye benim söyleyecek sözüm, yapacak eleştirim yok.

Yeni yılın ilk Tırmık'ı burada biter.

Bütün T24 okurlarına mutlu, iyi ve düzeyli bir yıl dilerim.

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Aydın Engin

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