Yazarımız yazılarına bir süre ara vermiştir

Gözünüzden kaçtıysa şu videoyu izleyin. Sizin de yüreğiniz kabarsın, içiniz ısınsın…
Biz Silivri’de Gezi Davası ve özellikle Osman Kavala aynasında Türkiye’de hukuku savunmaya, hak savunucularının yanında bıkmadan, usanmadan saf tutmaya devam edeceğiz. O aynada, bakmasını bilen gözler Edirne’nin mapus damından dava ve hücre arkadaşı Abdullah Zeydan ile birlikte volta atan Selahattin Demirtaş’ı da görür...
Ne yani, Koskoca AKP Reisi, Ödemişli Terzi Sadık'tan daha az mı akıllı?
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