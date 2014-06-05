Vergi affı ne zaman gelir?

Mesleğe başladığım yıllardı. Habere yolladılar. Haberin ayrıntılarını hatırlayamayacağım kadar çok yıllar önceydi. Ancak “vatandaş”ın vergi affı üstüne bilgece (bilgece?) yorumunun da bir daha unutmamacasına belleğime kazındığı yıllardı.

12 Mart sonrasıydı. Askerlerin güttüğü bir hükümet işbaşındaydı. Bilmem ne vergisinin son ödeme gününün uzatılmayacağına ilişkin bir ajans haberinin ardından “Bak bakalım, bugün son gün, vergi dairesinde kuyruk var mı? Varsa vatandaşla konuş, ne dediklerinden bir haber çıkarırız” dediler. Gittim. Vergi dairesinin veznesinin önünde in cin top oynuyor; henüz bilgisayar icat edilmediğinden veznedar da tetris, freecell gibi olanaklardan yoksun olduğu için sinek avlıyordu…

Sordum:

- Bugün ödemenin son günü değil mi ? Niye kimseler yok?

Cahil çocuk dercesine yüzüme bakıp güldü:

- Enayi mi sandın sen vatandaşı? Beş ay sonra seçim var. Nasıl olsa bir vergi affı çıkar…

Ben de haberi “Vatandaş vergi ödemiyor, vergi affı bekliyor” üstüne kurdum. Şefim de haberci olarak bende “iş olduğu”na ikna olup sırtımı sıvazladı (ama zam filan da yapmadı…)

* * *

Haberi okumuşsunuzdur: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi affı geliyor.

Oysa tam bir yıl önce Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SKYTürk360 televizyon kanalında Doğan Akın ve Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlarken aynen şöyle demişti:

“…Vergi barışı ile ilgili yurtiçinde hiçbir kapsamda bir düzenleme olmayacak. Sayın Başbakan ile de bu konuda müzakerelerimiz oldu. Yalnızca yurtdışı için varlık barışı konusunda anlaştık, ona göre planlama yaptık. Hala beklentisi olanlar, bu nedenle vergiye uyum noktasında hassasiyetini kaybetmiş mükellefler varsa aman dikkat. Böyle bir düzenleme söz konusu değil."

Ah garibim Mehmet Şimşek… İktisat bilimi üstüne öğrendiklerini uygulamayla çabalar. Ali Babacan ile aynı frekansta titreşip, serbest piyasa ekonomisinin kural ve ilkelerine aynen uyarak işleri götüreceğini umuyordun.

Bu kaçıncı ofsayta düşmendir hiç saydın mı?

Nasıl bir Başbakan ve ekibiyle dansettiğinin farkında mısın?

Bakan olmana rağmen sana AKP’nin A takımında değil, uzman takımında yer verildiğini hala çakamadın mı?

O cafcaflı üslupla “vergiye uyum noktasında hassasiyetini kaybetmiş mükellefler” diyorsun ya, o öyle değil. Onun doğrusu “vergiye uyum noktasında hassasiyeti kaybettirilmiş mükellefler”dir ve bu sen daha doğmadan becerilmiştir.

Vatandaş Ağustos’ta Cumhurbaşkanı seçimi olacağını çok önceden biliyordu ve elini cebine atmaktansa eşi dostuyla “Bu vergi affı Haziran’da mı, Temmuz’da mı çıkar yeğenim” sohbeti kaynatmayı tercih etti…

Haklı çıktı…

Başbakanın Çankaya yolculuğuna çıktığında tek bir oyun bile altın değeri taşıdığını bileceğini ve o yüzden vatandaşa “gerekli rüşveti” vereceğini biliyordu.

Nitekim bildi de…

* * *

(Özel not: Benim gibi avanaklar da külüstür arabasının vergisini, hem de iki taksidini birden zamanında ödeyerek avanaklığını bir kere daha kanıtladı.

Oysa o motorlu taşıtlar vergisini yatırmasaydım, o parayla repo yapsam, borsada oynasam, ucuzken döviz alıp pahalıyken satsaydım şimdi köşeyi dönmüş, keseyi doldurmuştum… Ama nerde bende o akıl…)