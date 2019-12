Üzüm Yemek – Bağcı Dövmek

Öfffff !.. Öf be Öfff !..

(Yukarıdaki satır çoğunuzun duygularına “tercüman olmak” umudu ile yazıldı. Yanıldım mı?)

Şeytan diyor, yazıyı yukarıdaki bir satır ve parantez içi not ile bitir. Gel gör ki benim bilge siyasetçim, semt komşum, arkadaşım manav Sabri’ye haksızlık etmiş olacağım.

O yüzden vazgeçtim, yazıya devam ediyorum.

Sabahleyin nabzını yoklamak için Sabri’ye laf attım:

- Bana bak, şu AKP’liler 10 Kasım’da ısrar ediyorlar. Ne diye inat ederler anlamadım ki?

Atatürk’ün ölüm yıldönümünde Kürt açılımı tartışmasalar olmaz mıydı? Bence bu gün Meclis'te cıngar çıkar...

Benim kopuk bir yandan biberlere su serperken bıyık altından gülüp omuz silkti:

- Boşversene sen gazetecim... Toplantıyı 11 Kasım’a koysalardı, Baykal’ın tayfası, bu defa da

Atatürk’ten korktunuz da 10 Kasım’a toplantı koyamadınız değil mi, diyeceklerdi; yine cıngar çıkacaktı...

Sustum. Siyaset bilgesinin böylesine yaf yetiştiremem... Maydanoz demetimi alıp uzaklaştım...

* * *

Ama yine de Öfff !... Öf be öfff !..

Kimi başarılı kimi sade suya tirit Mustafa Kemal anmaları bittikten sonra haber kanalları yönlerini TBMM’ye çevirdiler.

TBMM ülkenin kanayan yarasını konuşacak. 25 yıllık bir savaşı bitirmenin mümkün olup olmadığını milletin vekilleri tartışacak.

Hükümet, açılım dizisinin en yakıcı, en can alıcısını nasıl çözeceğini anlatacak. Baştan beri açılıma karşı çıkan muhalefet bu yöntemin, izlenecek yolun sakıncalarını anlatacak. Bizler, sıradan yurttaşlar, tarafları dinleyeceğiz, Böylece Kürt açılımın ne olduğu, ne olmadığı, ne olacağı, ne olmayacağı üstüne kendi yargımızı üretecek kadar bilgileneceğiz...

Tam da beklediğim gibi oldu.

CHP’nin sözcülerinden en namlısı, hani Almanya’da büyükelçilik, Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşarlık yapmış o uygar görünüşlü zat konuştu; “Barış olsun, analar ağlamasın istiyoruz” diyen Hükümet sözcüsünü bir altın vuruşla yere sermeyi denedi:

- Analar ağlamasın diye Yunanlılarla anlaşalım, diyen oldu mu?

Dinledim ve utandım... Hani biri kendini rezil edecek bir halt eder de onun yerine siz utanırsınız ya, tıpkı öyle. Utandım...

Diyecek sözüm kalmadı. Zaten T24’ün Ankara’daki ağır topu Çiğdem Toker’in sözü üstüne ne ekleyebilirim ki. Hani genç arkadaşım ancak iyi bir gazetecinin ve ancak bir kadının bulup çıkarabileceği bir soru yöneltti CHP sözcü Onur Öymen’e:

- Bu cümleleri bir kadının kurabileceğini düşünüyor musunuz?

* * *

Meğer bizim Çiğdem Toker yanılmış. O cümledeki ölüm kokan zihniyetin daha katmerlisini bir kadın örgütledi. Bir CHP milletvekili. Hani daha önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e hakaret etmek isterken “Soyuna bakmak lazım; bakalım Ermeni var mı” diyen o zifiri karanlık ırkçı sözlerin sahibi olan kadın; hani silah taşımakla öğünen ve silah taşıyanları kutsayan kadın...

Meclis salonuna önceden hazırladığı kartonlar getirdi. Öteki CHP milletvekillerine dağıttı ve uygun an gelince pankartlar açıldı...

Utandım...

Yıllar ve yıllar önce, 1998 kışında TBMM’nin dinleyicilere ayrılan locasında “YÖK’ten ve haraca dönmüş harçlardan arındırılmış özgür üniversite” pankartı açtıkları için tutuklanan, işkenceden geçirilen; 12’şer yıla mahkum edilen; Çankırı mapushanesine tıkılan gencecik üniversite öğrencilerini, Özgür Tüfekçi ve altı arkadaşını hatırladım...

Onlar da pankart açmışlardı, Canan Arıtman adlı kadın (kadın?) ve kafadaşları da...

Önce utandım, sonra bir halk deyişini Arıtman ve takımına uyarlayıp, güldüm:

- Milletvekilidir, ne yapsa yeridir...

* * *

Bu Meclis ülkemizin en yakıcı sorununu, Kürt sorununun nasıl çözüleceğini tartışamayacaksa neden var kuzum?

Dedim ya...

Öfffff !.. Öf be Öfff !..