T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

17 Haziran 2015

Biz üç kişiydik; Başar Sabuncu da gitti, bir ben kaldım…

Biz çulsuz ama mutlu üç delikanlıydık ve kanlarımız sahiden de deliydi

Biz üç kişiydik, üç yakın arkadaş: Başar Sabuncu, Cüneyt Türel ve Aydın Engin.

Önce Tarlabaşı'nın derinliklerinde sidik kokulu bir apartmanın bodrum katında, ardından Ayaspaşa'da deniz manzaralı bir apartmanın giriş katında birlikte dört uzun yıl geçirdik.

Tiyatro sanatına tutkunduk.

Cüneyt Türel, Türkiye'nin en büyük aktörüydü ama henüz  Şehir Tiyatrosu'nda bayrak tutan bir figürandan öteye geçmemişti. Başar Sabuncu, Türkiye'nin en büyük tiyatro rejisörüydü ama  henüz sahneye bir oyun koymamıştı. Aydın Engin, Türkiye'nin en büyük oyun yazarıydı ama henüz hiçbir oyunu sahne ışığı görmemişti.

Başar SabuncuOlsun. Biz çulsuz ama mutlu üç delikanlıydık ve kanlarımız sahiden de deliydi.

Cüneyt önceki yıl gitti. Başar dün. Bir ben kaldım.

Keder filan değil. Eksilmek gibi bir duygu. Yazıya gelmeyen bir duygu...

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

aydın enginbaşar sabuncuüç arkadaşcüneyt türeltiyatrodeliydikt24

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

Yazarın Diğer Yazıları

Çocuğun sayısı, kadının tapusu

AKP Reisi yine bir toplantı, o toplantıda bir kürsü, o kürsüde bir mikrofon buldu ve başladı inciler döktürmeye...

İşsiz üretme fabrikaları

Karatahtaya renkli tebeşirlerle özene bezene, aslının iki üç katı büyütülerek çizilmiş bir TV kamerası 'resmi' vardı. Merakımı yenemeyip karatahtadaki kamera resminin sebebini sordum. Öğrenciler çok doğal bir olaydan söz edercesine cevapladılar: Biz kamerayı o resimden öğreniyoruz hocam…

İÜ’de AK rektör, İTÜ’de yok rektör

AKP Reisi, onun partisi ve öğrencilerin yanında saf tutan bir avuç öğretim görevlisinin dışında kalan, olup biteni çekirdek çıtlatarak izleyen her iki üniversiteden akademisyenler ne kadar öğünseler yeridir…

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24