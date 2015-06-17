Biz üç kişiydik; Başar Sabuncu da gitti, bir ben kaldım…

AKP Reisi yine bir toplantı, o toplantıda bir kürsü, o kürsüde bir mikrofon buldu ve başladı inciler döktürmeye...
Karatahtaya renkli tebeşirlerle özene bezene, aslının iki üç katı büyütülerek çizilmiş bir TV kamerası 'resmi' vardı. Merakımı yenemeyip karatahtadaki kamera resminin sebebini sordum. Öğrenciler çok doğal bir olaydan söz edercesine cevapladılar: Biz kamerayı o resimden öğreniyoruz hocam…
AKP Reisi, onun partisi ve öğrencilerin yanında saf tutan bir avuç öğretim görevlisinin dışında kalan, olup biteni çekirdek çıtlatarak izleyen her iki üniversiteden akademisyenler ne kadar öğünseler yeridir…
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