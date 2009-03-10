TÜBİTAK Ulemaya Emanet

TÜBİTAK sözcüğünü herhalde tanıyorsunuz. Açılımı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu”.

Bir kamu kuruluşu. Giderleri bizim vergilerimizle karşılanıyor ve bizim (yani ülkemizin) bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmakla görevli.

Kravatlı mollalar 2002 Kasım’ındaki genel seçimlerde iktidarı ele geçirir geçirmez TUBİTAK ile ilgilenmeye başladılar. İtiraf edeyim ki TUBİTAK’a niçin bu kadar öncelik tanıdıklarını o zamanlar anlayamamıştım.

İktidarları döneminde TUBİTAK yönetimini değiştirmek için kolları sıvamışlardı. İtiraf edeyim ki bu “aculluğun” sebebini anlayamamıştım.

Yönetimi değiştirme çabalarında ısrar ettiler ve sonunda Profesör Doktor Nüket Yetiş’i TUBİTAK’ın başına getirdiler. O günlerde başkan ve yardımcıları hakkında bir şeyler okudum. Ama itiraf edeyim ki dikkatli okumadım. AKP mollalarının o “profesörler”de ısrar etmelerinin gerekçesini pek anlayamamıştım.

Sonuç: Uyanık ve kulağı delik gazeteci geçinen bendeniz, AKP’nin TUBİTAK konusundaki ısrarlarını itiraf etmeliyim ki düne kadar “anlayamamıştım”.

Meğer ben, bana “yuf bana” demeliymişim...

Çünkü...

* * *

UNESCO, 2009 yılını Darwin yılı ilan etti. 2009 Darwin’in 200. doğum yıldönümü: 12 Şubat 1809 – 12 Şubat 2009. (Laf aramızda ve öğünmek gibi olmasın ama ben de bir 12 Şubatlıyım).

Bu yıl, başta Darwin’in artık bir bilim klasiği olmuş “Türlerin Kökeni” adlı kitabı başta olmak üzere Darwin ve Darwinizm üstüne bir kitap, makale, konferans, sempozyum patlaması yaşıyoruz. (Bu arada Türkiye’de ve Türkçede Darwin’i anlamak ve doğru anlamak, “İnsanın atası maymundur” gibi yüzeysel bir değerlendirmeyle yetinmemek, daha da derinleşmek isterseniz “www.evrimianlamak.org” sitesinde bir tur atın. Turun sonunda bana teşekkür edeceksiniz).

Eh, bilim dünyası böylesine bir çaba içindeyken yasayla belirtilmiş görevi Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik araştırmalarına katkıda bulunmak olan TUBİTAK’ın duyarsız kalması mümkün değildi. Nitekim tam 42 yıldır (Bir daha: Tam 42 yıldır) Türkiye’de lise, üniversite öğrencilerinden bilime, bilimsel gerçeklere meraklı insanlarına kadar çok geniş bir kitleye hurafelerden arınmış bilgi sunan TUBİTAK yayını “Bilim ve Teknik Dergisi” de Darwin için bir özel sayı hazırladı. Kapakta “Darwin 200 yaşında” deniyor ve derginin içinde Darwin’i ve Evrim Teorisini anlatan makaleler yer alıyor...

İdi.

Evet: İdi !...

AKP’nin TUBİTAK’ın tepesine getirdiği bilim (bilim?) insanları basılmış dergiyi daha kapağına bakar bakmaz idama mahkum ettiler. Kapak değiştirildi, “Küresel Isınma” filan gibi bir başlık kondu. İçerdeki Darwin metinleri ayıklandı. “2009 Darwin Yılı”nda TUBİTAK Darwin’i silip attı. Ayrıca derginin bu büyük suçu işleyen yayın yönetmeninin de kellesi uçuruldu...

Böylece “Allah Adem’i yarattı. Sonra Adem’in kaburga kemiğinden (Niye kemikten de etinden kanından filan değil acaba?) Havva’yı yarattı. Havva Şeytan’ın iğvasına uydu (Niye Adem değil de Havva acaba? Kadın olduğu için olsa gerek!) ve Adem’e Cennet’teki yasak meyvayı (Elma niye yasakmış acaba?) yedirdi. Allah da onları cennetten kovup (elma yedi diye niye kovulur ki kişi?) yeryüzüne yolladı...” diye sürüp giden kadim masal yara bere almadan kurtuldu. TUBİTAK da böylece AKP mollalarının dünya görüşüne hizmet etme onuruna kavuştu.

* * *

Kravatlı mollaların bundan sonraki adımı TUBİTAK dergisinin başına , “Yaradılış Teorisi” gibi bir adı olan ve pek çok okula !yardımcı kitap” kontenjanından girmeyi başaran zırvaların yazarı Adnan Hoca adlı zatı getirip getirmeyeceklerini bilmiyorum. Getirirlerse “Doğaldır” diyeceğim.

Ama Darwin’in insanlığa bir kez daha hizmet ettiğine de eminim.

Öyle ya bizi “Ergenekon” musibetinin karşısına AKP mollalarını “demokrasi gücü” olarak gösterip veba ile kolera arasında bir seçime zorlayanların abdest tazelemeleri gereken bir olayla karşı karşıyayız. Darwin’in kişiliğinde öncülerinden birini bulan bilim, AKP mollalarının yumuşak karnıdır. “Takke düştü, kel göründü” örneği, fanila sıyrıldı “yumuşak” karın göründü.

En iyisi biz, Evrim teorisinin bir dergi kapağında bile yer almasına katlanamayan mollalara ıslık çalıp 200. doğum yıldönümünde Darwin’i selamlayalım ve bu Tırmık’ı noktalayalım.,..



