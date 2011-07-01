T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

01 Temmuz 2011

Tembel İşi Bir Tırmık

Eski bir meslek hilesidir; o gün yazı yazacak hali ya da niyeti olmayan...


Eski bir meslek hilesidir; o gün yazı yazacak hali ya da niyeti olmayan gazeteci bir okur mektubunu alır, başına sonuna iki üç satır ekler ve günü kurtarır.
Bugünkü Tırmık için böyle düşünenleriniz olacak. Okur dediğin bazan pek insafsız olur. Yazarın hali nicedir diye düşünmez. Adam (ya da kadın) hasta mıdır ya da keyifsiz midir ya da kendini aşırı yorgun mu hissetmektedir ya da ruhunda kelebekler uçuşmakta, o gün siyasetin berbat dünyasına dalmak ona katlanılmaz mı gelmektedir ya da...
Mazeretleri uzatın uzatabildiğinizce... Ama bugün yayınlayacağım (ve böylece haftanın son yazısı için günü kurtaracağım) okur mektubu böyle bir hile ihtiyacından kaynaklanmıyor. Dahası okurun yazdıklarıyla tam mutabık da değilim. BDP’nin yemin etmeme biçiminde ortaya çıkan direnişini doğru buluyorum; birilerinin Tayyip Erdoğan’a ve takımına “Köpeksiz köyde değneksiz dolaşma”nın pek de o kadar kolay olmayacağını öğretmesi, göstermesi gerekiyor.
Ancak mücadelenin parlamentoda sürdürülmesi isteği de yabana atılacak bir öneri değil. Hele bunu T24 okuru  U. Cankut Özkanaç gibi mükemmel bir mizahla yaparsan daha da ciddiye almak gerekir. Ben en azından T24 okurunun bu çok keyifli mektubunu (yazısını) Kürt arkadaşlara aktarayım. Ötesini onlar bilir. 
Şimdi U. Cankut Özkazanç’ın “Maç 90 Dakika” başlığını taşıyan ve topu tam 90’a yolladığı yazısına buyrun...
*    *    *
Maç 90 Dakika

Hatip, tartışmalı bir pozisyon sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakeme yapılan tüm itirazlar sonuçsuz kaldı. Üstelik hakem aynı pozisyon içindeki 5 arkadaşımıza da sarı kart gösterdi. Bütün bunların yanında AKP'nin vekil hırsızlığı çok açık bir “elle oynama”dır ve fauldür. Her şeyden öte centilmenlik dışı harekettir!
Tüm bunlara rağmen Meclis’e gitmemek topu taca atmak olur ki bu da oyunu soğutmaktan başka bir şeye yaramaz. Hatip'i oyundan atarlarsa aramızdan biri kaleci oyuncu olur, devam ederiz.
Dur, hemen "Hakem de taraf tutuyor" diye itiraz etme. Görüyorum, hakem barajı 9,15'e bile çekmedi. Ancak hakeme rağmen maçı kazanmak gerek!
Sanki stat dışında taraftarımız orantısız polis şiddetine maruz kalmamış gibi şimdi de utanmadan “Sahaya yabancı madde atmayın” diye anons yapıyorlar. Yarın basın ne yalanlar yazacak kim bilir.
Öyle “Oynamıyorum ben” filan deme sakın. Sahaya çıkmazsan hükmen mağlup sayılırsın.
Hâlâ federasyonca maçın hükmen lehimize tescil edilmesi yönünde başvuru yapabiliriz. Maç gözlemcisinin raporu da önemli. Hakemin kural hatası yaptığına karar verirlerse maç tekrar da edilebilir.
Hiçbir şey olmasa FİFA'ya şikayet ederiz.
Biraz güven kendine. Sırrı ve Levent'in iyi ortaları gol getirir. Unutma, sol açık Ertuğrul'un kaç kez kornerden gol atmışlığı var. Bak… Bak... Sebahat da oralardan iyi vurur topa. Selahattin tam formda, sahada basmadık yer bırakmadı!
Ankara her zaman zor bir deplasman olmuştur. Lakin deplasmanda atılacak bir gol çok işimize yarar. Daha rövanşı da var bu maçın.
Futbolcusundan, masörüne; yöneticisinden, malzemecisine kadar biz iyi bir ekibiz. İlk dakikada gol yemiş olabiliriz. Ama maç 90 dakika ve lig uzun bir maraton.
Çıkın sahaya, alın bu maçı, dökün bizi yine sokağa...

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

Yazarın Diğer Yazıları

Huzur bozan sorulara devam…

Beni karşısına oturtmuş, makinalı tüfek gibi huzur bozan soruları art arda sıralayan şu Aydın Engin denen ukaladan hoşlandığımı söyleyemem

Huzur bozan sorular…

Dünya siyasal bağlamda benzeri görülmemiş bir altüstlük yaşıyor. Geleneksel partiler, geleneksel örgütlenme modelleri, geleneksel "demokratik iktidar" formülleri hızla geçersizleşiyor, anlamsızlaşıyor

AİHM mi? O da ne, o da kim?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını seçkin hukukçular uzun uzun değerlendirecekler. Yanlış oldu, düzeltiyorum: Uzun uzun değil kısa kısa değerlendirecekler. Çünkü ortada hukuk bilimi, evrensel hukuk ilkeleri açısından uzun uzun değerlendirmeyi hak eden bir karar yok

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24