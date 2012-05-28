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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

28 Mayıs 2012

Tasma ve Gazeteci

Dün biri kalabalığa seslenmiş, “Daha düne kadar birilerinin karşısında hazır ol’a geçip aldığınız emir doğrultusunda köşe yazıyordunuz...

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Beni karşısına oturtmuş, makinalı tüfek gibi huzur bozan soruları art arda sıralayan şu Aydın Engin denen ukaladan hoşlandığımı söyleyemem

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