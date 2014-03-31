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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

31 Mart 2014

T24’te bir seçim gecesi ki…

Düşünsenize kağıt gazetede çalışıyor olsaldık,geceyarısı seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bekleyecek;sonra bir yazı yazacak ve okurlara ulaşmasına razı olup yataklarımıza çekilecektik.

Siz bu satırları okurken T24 tayfasının büyük bir kesimi uyku tanrıçasıyla mışıl mışıl kırıştırıyor olacaklar…

Kendimin, Doğan Akın’ın  ve tayfanın seçim gecesi pek hareketliydi. İnternet gazetesi çıkarıyor olmanın keyfini ve yorgunluğunu yaşadık. Daha ilk sandık sonuçları ekranlarda belirmeden yazmaya başladık. Sandıklar açıldıkça biz de açıldık.Genç arkadaşlar seçim sonuçlarındaki gelişmeleri an be an, adım ve adım, dakika ve dakika aktarmaya çabalarlarken ben ve Doğan Akın yorumlar, değerlendirmeler, analizler döktürdük.

Düşünsenize kâğıt gazetede çalışıyor olsaldık, gece yarısı seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bekleyecek; sonra bir yazı yazacak ve ancak sabahleyin okurlara  ulaşmasına razı olup yataklarımıza çekilecektik.

Oysa gözünü sevdiğiminin interneti, yazdığını tek tuşa tıklayıp ışık hızıyla okura iletebiliyorsun.

Üstelik bunca yoğunluğa +1TV’deki seçim programını da araya sığdırdık.

Sonuç kocaman bir “Ancaaaaak”ı haklı kıldı.

Ancaaaaaak ey okur, insaflı olun. Şu anda saat 03.42. Gözümün önünde rakamlar, yüzdeler uçuşmakta. Kafa pelte gibi ve bu yazıyı  salimen bitirmek artık mümkün değil. Buna karşılık akşam saatlerinde yazdığım bir “ara analiz”, şu anda da geçerliğini koruyor. Belki oranlarda ufak tefek değişiklikler oldu ama özü değişmedi.

Tembellikten değil, seçimin benim gözümden doğru değerlendirmesi olduğuna inandığım için aktarıp, yazıyı noktalıyorum.

Buyrun…

*    *    *

Seçim maratonun ilk raundu AKP’nin

Saat 22.50.

“Hangi kentte kim kazandı,  belediye başkanı kim oldu” sorusu değişebilir. Hele Ankara’da  kafa kafaya bir yarış var. Kazanan galiba burun farkıyla kazanacak, falan filan…

Ancak bu seçimin genel sonucu  artık belli. Sandıkların yüzde 59’u bu satırlar yazırılırken açıldı; sonuçlar açıklandı:

AKP yüzde 45,6, CHP yüzde 27,7.

Bu sonuç  artık pek değişmez...

Yani 30 Mart 2014 yerel seçimi, Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi ve öne alınmazsa Sonbahar 2015 genel seçiminden oluşan maratonun ilk raundunu AKP kazandı. Haydi bir adım daha atalım. AKP’nin seçim kampanyasını tek başına Recep Tayyip Erdoğan yürüttü; dolayısıyla  Mart 2014 seçimini “Tayyip Erdoğan kazandı” demek yanlış değil.

CHP ise yüzde 30’luk psikolojik eşiğini aşamadı. Bunu ancak ve olsa olsa İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanırsa bir ölçüde telâfi edebilir. Ama bunu söylemek için önümüzdeki birkaç saatı bekleyeceğiz.

Secim öncesinde MHP’nin  oy patlaması yapacağı söyleniyordu. Söyleyenler yanıldı. MHP birkaç ilde, hatta birkaç önemli ilde belediye başkanlığını kazansa bile toplam oylarında hatırı sayılır bir yükselme sağlayamadı: Yüzde: 14,7.

BDP Kürt illerinde büyük ölçüde rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ancak Muş’ta Sırrı Sakık, Urfa’da Osman Baydemir gibi iki ünlü siyasetçisinin seçimi kazanamadığını da göz ardı etmeyelim.

HDP ise aldığı sonuçlarla acaba “HDP yerine BDP olarak seçime girilseydi oy oranı daha mı yüksek olurdu” sorusuna haklılık kazandıracak sonuçlar elde etti. Besbelli ki HDP konusu seçim sonrasında epey yoğun tartışılacak…

Yani takke düştü kel göründü.

Gelin şimdi maratonun gelecek iki raundu üstüne düşünmeye, “Yanlış neydi, kim yaptı, neden yaptı; doğru ne, nasıl ete kemiğe büründürülür” sorularına şimdiden cevap aramaya başlayalım…

 

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