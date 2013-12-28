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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

28 Aralık 2013

Sıkıntı, bulantı, öğürtü…

N iliyor musunuz, bu yazı burada bitebilirdi ve hiç de anlamsız olmazdı.

Offff !..

Bu derin bir sıkıntıyı seslendiren “Offf” hepiniz diyemem, ama çoğunuz adına buraya yazıldı…

Ööğğğğ !..

Berbat bir bulantıyı seslendiren bu öğürtü hepiniz diyemem, ama sanırım çoğunuz adına buraya yazıldı…

Ve biliyor musunuz, bu yazı burada bitebilirdi ve hiç de anlamsız olmazdı.

*    *    *

Söyleyin bana,17 Aralık’ta o irin dolmuş çıban patladıktan bu yana söylenmedik, yazılmadık ne kaldı ?

AKP tepesindekilerin ve siyasal geleceklerini (“çıkarlarını” diyede okuyabilirsiniz) AKP’ye, özellikle de onun tepesindeki zata bağlamışların günlerdir gazete sayfalarında, ekranlarda yazıp söylediklerine bakıp derin bir sıkıntıyla “Offf” çekmemek, berbat bir bulantıyla öğürmemek mümkün mü?

Onlarla polemik yapmak, tartışmak ne anlam taşıyabilir ki?

Mesela “Durmaksınız ‘Bu bir darbedir’ diyorlar. Kime karşı yapıldığını anlıyoruz da AKP’yi devirip, yerine geçip hükümet kurmak isteyen kim, hangi siyasal güç” diye sormak saçma bir tartışmaya dalmak değil mi?

MeselaBaşbakan’ı “Adli kollukla ilgili yönetmelik yasaya ve Anayasaya aykırıdır” dediği için HSYK’ya öfkelenip “HSYK da suç işledi” derken, çiçeği burnunda Adalet Bakanı da “HSYK’nın görevleri yasada yazılı. Orada açıklama yapma görevi yok” buyuruyor.

Ne diyeceğiz bu eşsiz mantığa karşı?

“HSYK’nın görevlerinin belirtildiği yasada ‘HSYK üyeleri sucuklu yumurta yiyemezler’ diye de bir madde yok. Yerlerse suç mu işlemiş olacaklar” diye soralım mı?

Sorup saçmalıklar zincirine bir halka da kendimiz mi olalım ?

Mesela:  “Yolsuzlukları, rüşvet çetelerini sergileyip Tayyip Erdoğan iktidarına muhalefet etmek niye komplo, darbecilik filan olsun” diye soralım mı?

Böyle bir sorunun “Güneş doğudan doğup, batıdan mı batar” gibi bir sorudan farkı ne olur?

Mesela…

*    *    *

Amaaaaan, ne “meselası” be!..

Sadece Offfff ve ööğğğğ!..

O kadar.

Yazı bitti.

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