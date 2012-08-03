Bir televizyon kanalı: Sterk TV. (Kapanan Roj TV’nin görevini devralmış).

Haber bülteni:

- HPG Basın İrtibat Bürosundan verilen bilgilere göre bugün Şemsizan (=Şemdinli) bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile HPG gerillaları arasındaki şiddetli çatışmalarda 34 Türk askeri öldürüldü, 4 gerilla yaşamını yitirdi...

Bir televizyon kanalı: TRT.

Haber bülteni:

- Bugün PKK’lı teröristlerle Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Şemdinli kırsalındaki çatışmalarda 34 PKK’lı terörist ölü ele geçirildi, 4 askerimiz şehit düştü.

Daha bir dizi ayrıntı da ekleyebilirim: “Düşürülen Sikorsky helikopteri... Sikorski helikopterlerin yoğun bombardımanı altında panik halinde kaçan PKK’lılar... Şemdinli dağlarında PKK’lilerin denetimine geçen iki sınır karakolu... Sınır karakollarından açılan yoğun top atışları karşısında kaçmaya çalışan PKK’liler... Tamamen PKK’nin kontrolüne geçen Şemdinli kırsalı... Kuzey Irak’a kaçan PKK’lilere son darbeyi vurmak için sınır ötesi harekata hazırlanan Türk komando birlikleri...”

İstesem daha da uzatabileceğim bu ayrıntıları eklemek çok anlamlı değil. İlk iki haber (?) yeter.

Ve bu iki haberin ikisi birden gerçek olamaz.

Bu belli.

Peki gerçek ne?

O kadim bilgelik sözünün yeridir şimdi: Savaşta önce gerçek vurulur !..

* * *

Peki vurulan sadece gerçek mi?

Yeridir. Bir anı:

1994’de medya patronları (yöneticileri değil, patronları) acilen Ankara’ya çağrıldı. Genelkurmay’daki brifingte tebliğ edildi:

- Bundan böyle Güneydoğu haberlerinde askerlerimiz şehit düşecek, korucular ölecek, PKK’liler ölü ele geçirilecek...

Bu kesin buyruk patronlar tarafından aynı kesinlikle gazetecilere iletildi ve hemen uygulamaya sokuldu. O kadar ki buyruğa henüz uyum sağlayamayan Anadolu Ajansı bültenlerinde PKK’lilerden hâlâ “PKK militanları” diye söz ediliyordu.

O günden sonra orduda askerlik yapan ve Güneydoğu’da görevlendirilen genç yurttaşlarımız şehit oldu; PKK’ye karşı devletin yanında saf tutmuş korucu yurttaşlarımız öldü; PKK saflarında dağa çıkmış genç yurttaşlarımız da ölü ele geçirildi.

Şimdi lütfen yazının başına dönün ve o iki haberi bir daha okuyun: “...Çatışmalarda 34 Türk askeri öldürüldü, 4 gerilla yaşamını yitirdi... Çatışmalarda 34 PKK’li terörist ölü ele geçirildi, 4 askerimiz şehit düştü.

Görüyorsunuz savaşta ilk vurulan sadece gerçek değil.

Savaşta vicdan da vuruluyor ve kör oluyor...