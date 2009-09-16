Şapparik 55 yaşında

Ahbarik’in Türkçesi “Abi” de olur, “ahbap” da olur. Dostça bir ünlemdir...

Ama sen sevdiğini sımsıkı kucaklayıp şapur şupur öpenlerdensin. O yüzden sana “Şapparik” dedik. İsim baban yanılmıyorsam Ümit Kıvanç’tır.

Sana pek uydu. Zaten sen de beğendin ki Agos’taki köşenin adını da “Şapparik” koydun...

Dün senin 55. yaşını kutladık. Ama öyle az buz değil, İstanbul’da Cemal Reşit Rey salonu tıklım tıklım doluydu.

Kimler mi vardı?

Valla bana sorarsan olması gereken, oraya yakışan, senin “ahbarik’in, dostun, arkadaşın, kardeşin olan herkes oradaydı. Gelemeyenler belki vardı ama bilesin, aslında onlar da oradaydılar...

Yani sana çok fiyakalı bir doğum günü yaptık. Üstelik salt doğum günü de değildi. Epey önce Rakel çoluk çocuğu, eniştelerini, hatta torunları toplamış; evdeki o kocaman yemek masasının çevresinde halkalanmışlar; senin adını taşıyan bir vakıf kurmuşlar ve bu vakfın her yıl yine senin adını taşıyan bir ödül vermesini kararlaştırmışlar. Ben Rakel’in yalancısıyım; toplantı çok demokratik geçmiş ve alınan kararı masada bir yandan anasının memesini emen küçük torun bile onaylamış...

Ödül ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan, bunları yaparken insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren kişilere verilecek.

Tabii bu kadar uzun tarif edilmese de olur: Senin gibi olanlara, olabilenlere, olmayı göze alanlara verilecek yani...

Nitekim öyle de oldu. İki kişi “senin gibi oldukları” için ödüllendirildi yahut senin gibi oldukları için onlara bu ödülle teşekkür edildi.

Birini iyi tanırsın: Alper Görmüş. Şu darbe günlüklerini yayınlayıp kanlı karanlıklara günışığı sıkan, mesleğimizin sayıları gitgide ve hızla azalan yüzaklarından Alper Görmüş...

Öteki içinin ışığı yüzüne de vurmuş bir Yahudi kızı. Armina Hass. O da bir meslektaş. Israil militarizminin acılara boğduğu Gazze’de gerçeği, sadece gerçeği yazan, yazdıkça da militarizmin her türünü, şiddete tapanların tümünü derinden sarsan bir meslektaş. Yani “Gazze’deki sen”. Yani “Yahudi sen”. “Sen”den tek farkı: O bir kadın...

* * *

Yani Şapparik, 55. doğum günün öylesine görkemli, öylesine içten kutlandı ki görsen gözlerine inanamaz, gözyaşlarını dizginleyemezdin.

Haaa, gözyaşı filan dedim de aklıma geldi. Dünkü o harikulade gecede tuhaf bir şeyler de oldu.

Daha “Kardeş Türküler” geceyi yanık türküleriyle açtıkları anda salonda eller sık sık cebe gidip mendil aranmalar başladı. Bencileyin gözlük taşıyanlar nedense sık sık gözlük silme yarışına giriştiler. Bu neredeyse bütün gece böyle sürdü.

Hele Rakel gelenlere, geceye emeği geçenlere, ödül komitesine, vakfa katkıda bulunanlara teşekkür etmek için sahneye çıkıp söze başladığında...

Rakel ne mi dedi?

Valla bilmiyorum Şapparik. O sırada benim gözlükler de buğulandı mı ne, gözlüklerimi siliyordum, dinleyemedim. Galiba “Bir bebekten bir katil yaratan karanlık” dediği günkü gibi şiir tadında sözlerdi...

* * *

Dün gece senin 55. yaşını kutladık Şapparik. Arındık, bilendik...

Şimdi gecenin ileri bir saati. Gördüğün gibi sana, senin doğum gününü anlatmak için yazıya oturdum.

Ama o kadar zor ki yazmak...

Yoo, yooo... Söyleyecek lafım, kuracak cümlem, yazıya dökecek kelimelerim olmadığından değil. Tam tersine mümkün olsa sayfalar ve sayfalar dolusu yazabilir, sana senin doğum gününü en ince ayrıntısına kadar anlatabilirim...

Ancak.

Ancak mümkün değil. Ha bir de gözlük silmekten yazamıyorum ki...

İyisi mi beni hoş gör; yazıyı burada bitireyim...

Doğum günün kutlu olsun kardeşim...

