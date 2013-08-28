Salak yerine konmak…

Bu yazı ABD, İngiltere ağırlıklı bir savaş koalisyonunun Suriye’ye saldırısının "an meselesi" olduğu saatlerde yazılıyor ve elbette bu saldırıya karşı çıkmak üzere yazılıyor.

Şimdiden "Hımmmm, demek sen çürümüş, demokrasiyi ayaklar altına almış, halkına zulmeden, halkını katleden Suriye Baas rejimini savunuyorsun" dendiğini okur ya da duyar gibiyim.

Bu utanılası demagojiye, bu içi boş laf kalabalığına pabuç mu bırakacağız ?

Soruya soruyla cevap vereceğiz:

- Siz bizim Suriye’ye askeri müdahalenin sahiden insancıl nedenlere dayandığına; o ülkede sürüp giden karşılıklı cankırımları önlemek, kalıcı bir barışı sağlamak için yapıldığına inanmamızı mı istiyorsunuz?

Sorunun cevabını beklemeden ikinci bir soruyu önlerine koyacağız:

- Kendi Kürtlerine bunca zamandır yurttaşlık hakkı ve kimliği bile vermeyen, çoktan çağdışı kalmış Baas rejimini sürdürebilmek için şiddette başvuran, ülkeyi ürkütücü bir polis (gizli servis) devletine dönüştürmüş Nusayri azınlık diktatörlüğüne karşı çıkanların özgürlük ve demokrasi için değil sünni çoğunluk diktötürlüğü için başkaldırdıklarını göremediğimizi mi sanıyorsunuz ?

Yine cevap beklemeden üçüncü soruyu burunlarına dayayacağız:

- Suriye’de hem sünni, hem nusayri Arapların, Kürtlerin, Ermenilerin, Çerkezlerin, Yahudilerin, Dürzilerin, Caferilerin, İsmaililerin, Marunilerin, bu karman çorman etnik ve dinsel mozayığın eşit haklı yurttaşlık temelinde ve barış içinde yaşamalarını Doğu Akdenizde üstlenmiş savaş gemilerinden fırlatılacak ölümcül Cruise füzeleri ya da Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye gibi ülkelerdeki ABD ve İngiliz üslerinden havalanacak savaş jetlerinin fırlatacağı çok başlıklı füzeler ile mi sağlayacaksınız ?

Ya da…

Ya da bu sorulardan vazgeçecek tek ve kısa bir soru soracağız:

- Efendiler, siz bizleri salak mı sanıyorsunuz?

* * *

Duymaya başladık; önümüzdeki günlerde dana çok ve sık duyacağız. Koalisyon güçleri… Uluslararası toplum…

Nedir bu koalisyon ?

Koalisyon dediğin belli bir program ve ilkeler çerçevesinde ve çevresinde bir araya gelen siyasal ya da askerigüçlere denir.

Bilen biri bana anlatsın: Suriye’ye askeri operasyon düzenlemeye hazırlanan bu "Koalisyon" kimlerden oluşuyor, programı, hedefi, amacı, ilkeleri ne ?

Alalım öteki terimi: Uluslararası toplum !

Bu terimi çok daha önceleri de duyduk. Bosna’da Sırp ırkçı-milliyetçileri boşnak halkını çoluk çocuk demeden yokederken ha bire toplantı yapıyor ve tarafları „Sükunete“ çağırıyor ve bununla yetiniyorlardı.

Ardından yine Sırp ırkçı-milliyetçilerinin keskin nişancıları Kosova tepelerinde mevzilenip görüş alanlarına giren her Arnuvutu avlarken, uluslararası toplumun dünyaya yön vermeye kendilerini yetkili gören siyasetçileri Rambouillet Şatosunda seçkin Fransız konyakları eşliğinde laf yarıştırıyor ve Kosova Arnavutlarına yönelik cankırımını önlemek için acele etme ihtiyacı bile duymuyorlardı. (Kimse tersini iddia etmeye kalkmasın. O günlerde ben Kosova’daydım ve göklere umutla bakıp kurtarıcı NATO uçaklarını bekleyen Arnavutların sınırsız acısının dolaysız tanığıydım…)

Soralım: Nedir bu Uluslararası Toplum denen örgüt ya da organizasyon ?

Kimler, nerede, ne zaman bir araya gelip böyle bir örgüt oluşturdular ?

Yoksa Birleşmiş Milletler’den istedikleri kararları çıkaramadıklarını ve çıkaramayacaklarını gören emperyalist metropollerin oluşturduğu ve yamacına kendilerine gönülden ya da mideden bağlı ülkelerin siyaset esnafını da alarak dünya jandarmalığına soyundukları bir haramiler örgütü mü ?

* * *

Suriye’deki içsavaşa evrilen, hatta içsavaştan da beter hale gelmiş derin krizi topla tüfekle, füzeyle çözmeye kalkanların hesabının o ülkeye barış götürmek ve o ülkeye insancıl nedenlerle eğildiklerine inananlar var mıdır?

Varsa bu inanışlarının sebeplerini bir anlatsalar da anlasak.

Yoksa salak yerine konduğumuzu ve buna hiç de boyun eğmeyeceğimizi söylemeye , yazmaya devam edeceğim.